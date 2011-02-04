Вход
Профиль Блог Лента Активность

Хочешь узнать о себе больше?

04.02.2011 15:33 11 2 327 просмотров
Давно хотела осветить эту тему, постараюсь коротко рассказать, в надежде, что это кому-то поможет.
Мы уже обсуждали в одном из моих постов тему кредитных историй.
Мы все с вами уже давно пришли к тому, что жить без банка трудно, в плане приобретения квартиры, машины, дачи. Да и просто потребительский кредит очень часто помогает решить определенные задачи. Но часто ли мы задумываемся о том, какая информация содержится об нас в бюро кредитных историй?

Так вот начнем по порядку.

1.Какие сведения вносятся в кредитную историю (КИ)?
КИ – это информация, которая характеризует Вас как заемщика и содержит все, как вы исполняли свои обязательства по договорам займа или кредитам.
КИ состоит и 3 частей.
1 часть содержит информацию о Вас как физическом или юридическом лице. Для физического лица это фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и т.д.
2 часть содержит сведения об обязательствах заемщика (сумма кредита, сроки исполнения обязательств, сроки уплаты процентов).
3 часть содержит сведения об источнике формирования КИ, а также сведения о пользователях кредитной истории.
Любая кредитная история начинает формироваться только с вашего письменного разрешения при получении кредита в Банке. В заявлении на выдачу кредита есть строка, где вы письменно соглашаетесь, что информация о Вас и ваших обязательствах как субъекте кредитной истории будет направлена в бюро кредитных историй.
Бюро кредитных историй – формируют, обрабатывают и хранят КИ.

2.Может ли человек получить доступ к своей кредитной истории?
Да может. Что для этого необходимо? Для начала необходимо получить перечень тех бюро кредитных историй, где хранится информация о Вас.
Есть различные варианты как это можно сделать.
Первый вариант. Обратиться непосредственно в Центральный каталог кредитных историй через Интернет-сайт Банка России, с использованием кода субъекта кредитной истории (При заключении кредита в кредитной организации Вам присваивается Код субъекта кредитной истории).
Второй вариант. Обратиться непосредственно в Банк. Например, в наш Банк ВТБ 24 и уже наш сотрудник Банка направит запрос в Центральный каталог кредитных историй. Вам необходимо будет оформить запрос в свободной письменной форме..
Третий вариант. Обратиться в любое бюро кредитных историй, например ОАО «Национальное бюро кредитных историй», адрес сайта www.nbki.ru . Услуга платная стоит 300 рублей.
После того, как получили информацию, в каких бюро кредитных историй есть информация о Вас, мы может запросить уже самое главное - КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ .
Кредитный ОТЧЕТ – содержит всю информацию о полученных кредитах, историю оплаты процентов, погашение кредита, наименование кредиторов.
Мы банки тоже запрашиваем о вас кредитные отчеты в бюро кредитных историй, для принятия решения о выдаче вам кредита, для принятия решения о процентной ставке. Решение банка в том числе зависит от сведений в данном отчете о вашей добросовестности оплаты процентов по кредиту, как вы погашали ранее взятые кредиты, своевременно или нет.
Кредитный отчет 1 раз в год можно получить бесплатно и сколько угодно раз за плату.
Что для этого сделать?
Опять несколько вариантов.
Вариант 1. Отправить запрос по почте, но свою подпись надо обязательно заверить у нотариуса и приложить квитанцию об оплате.
Вариант 2.Отправить запрос телеграммой, подпись заверяет работник почтовой связи, не забыть квитанцию об оплате.
Вариант 3.Обратившись непосредственно в организации, сотрудничающие с бюро кредитных историй, например на сайте www.nbki.ru есть адреса и телефоны агентов.

Получив отчет, вы имеете право оспорить информацию, которая содержится в вашей кредитной истории. Если у вас есть документы, которые подтверждают вашу позицию, что кредит вы оплатили вовремя, просрочек не допускали и т.д.
Для этого также необходимо направить запрос , но на оспаривание сведений, входящих в вашу кредитную историю. Опять заверить у нотариуса и отправить в Бюро кредитных историй, которое вам предоставило данный отчет.
По практике это обычно происходит в течение 1 месяца.

3. Резюме – Следите за своей кредитной историей! Будьте добросовестными субъектами кредитных историй! Это поможет Вам и Банку быть надежными партнерами!
Удачи! Больше кредитов больших и маленьких!

Комментарии 11

Урри Кадыков  (Дистандер)
#
Не указаны практически простые способы:

Получения информации из ЦККИ - заверенной телеграммой в его адрес, с указанием своего е-мэйла.
На отправленную мной телеграмму ответ на мэйл пришёл в 16:00 того же дня.
А ведь этот вариант приведён на сайте Банка России
http://ckki.www.cbr.ru/
Раздел "Направление запроса в Центральный каталог кредитных историй через отделения почтовой службы"

Почему-то приводится вариант обращения в БКИ "через агентов", хотя БКИ принимают запросы при личном обращении.
iamvs  (iamvs)
#
Во-первых, спасибо банкирам, что помогают клиентам получить информацию о БКИ.
Во-вторых... Даже в теории схема довольно сложная, а на практике... Вряд ли среднестатистический россиянин станет что-то запрашивать или править с привлечением нотариуса.
Получив немотивированный(как принято) отказ в предоставлении кредита, добросовестный заемщик, пожалуй, не догадается заглянуть в свою кредитную историю, получить которую совсем не просто. Во многих случаях проще отказаться от кредита, чем что-то выяснять и править.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Все красиво описано, только все это в принципе есть на сайтах этих самых БКИ.
Теперь про подводные камни:
1) С банками агентами не все так просто. У нас в Архангельске к примеру есть Пробизнесбанк, который является агентом НБКИ и информацию можно получить за 1.5 часа. Но после моего обращения в ЦККИ мне пришел ответ, что "компромат" на меня есть не только в НБКИ, но и в "Эквифакс-Кредит" и в "Экспириан-Интерфакс", а агенты этих учреждений есть только в Москве и в Питере.
2) После того как послал телеграммы, только через 14 дней (обещают за 10) получил ответ по электронке и только из НБКИ. В других двух бюро телеграммы ушли и ни ответа ни привета уже второй месяц. А у меня все времени нет на разборки с ними.
А отсюда вывод: На исправление кредитной истории можно ГОДЫ потратить, так как эти конторы ничего добровольно менять не будут.

Теперь вопрос к Вам Надежда:
Вы какую информацию из кредитного отчета видите? Всю? или какую-то часть? Судя по Вашему посту банк видит всё, в том числе и информацию, кто интересовался моей историей. Тогда почему Вы мне в телефонном разговоре сказали что КИ у меня отрицательная, но подробностей Вы не видите?????
А во-вторых, что же такого в моем отчете было отрицательного? То что просрочек нету ни по одному из кредитов? Или то, что интересующихся очень много? Я не вижу в КИ ничего отрицательного. И ОПЯТЬ НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ДВА РАЗА В КРЕДИТЕ ОТКАЗАЛИ? Видать, что-то еще было в скоринговом отчете, но что это было предпочитаете не говорить!!!
Хотелось бы пояснений...
CreditWay  (CreditWay)
#
Шарухин Антон,
офф - топ пожалуй. :oops:Напишите в личку,из НБКИ гарантирую вашу КИ через 5 минут. smile:) Бэзвоздэздно.Ну или за "Спасибо" smile:shuffle:

ПыСы. А подробностей никто не видит... кроме субъекта КИ ( дополнительтельную/закрытую часть )и суда при наличии согласии прокуратуры.
Только титульную и основную часть... smile:cry: Эххх...Будь по другому...Скока бы я ден.знаков сэкономил... smile:cry:
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Добрый день CreditWay
Спасибо, но отчет из НБКИ лежит у меня и в PDF формате и прошитый и пронумерованный. Компромат лежит еще и в Эквифакс и Экспириан Интерфакс. Вот эти деятели на запрос не отвечают.
Сижу листаю отчет
Есть раздел "Данные о заемщике" где указаны ФИО, дата рождения, место рождения. В графе Пол написано "нет данных" и в гражданстве тоже самое smile:o
(наверное поэтому ВТБ-24 и отказывает)
Далее раздел "Сводка"
Указаны количество счетов, общая сумма кредитов, общая сумма ежемес.плат, задолженность
Далее разделы "Идентиф.заемщика" и "Адреса" - в них соотв.паспорт и адрес прописки
Далее идет раздел "Счета" где подробно указано в каком заведении взят кредит, вид кредита, сумма и своевременность уплаты по месяцам
И последний раздел "Запросы" - кто и когда интересовался моей КИ
Вопрос: Что видит банк? Или это тайна великая?
#
Вы скорее всего не проходите СБ, и ваша КИ тут не при чем!
Поверьте КИ для банка идёт на самом последнем месте, первое что нужно пройти - это СБ. А СБ у зао вру доморощенное. Они могут звонить вам на работу и узнавать всё в деталях о вашем доходе, если им что то не понравится - сразу получите отказ и "черную метку".
Илидар Усманов  (El-mario)
#
Недавно была похожая история.Пытаемся получить ипотеку в Банке.Банк сообщает,что есть задолжность в БКИ,сотрудники Банка говорят,что какая именно задолжность им не видно.Но они её видят.Узнал что за БКИ,какая организация,выяснилось,что-это Экспириан-Интерфакс.Директор у них Зелинский Д.В.Так вот,сделал запрос,запрос делал через почту,телеграмой,стоимость телеграмы 600 рублей.Хотя получить свою историю,один раз в год,вы имеете право бесплатно получить БКИ.Но это реально не возможно.Если только почтой,но гарантий никаких нет,так-как они сошлются на Почту России.
Самая главная проблема,что в Банке говорят,что у вас задолжность непогашенная имеется,за телекомуникации,за что именно в Банке не видят.Но сумма уазана в размере 74 $ США.Это всё,что они могут нам сказать.Объясняют,что нужно обращаться самим и БКИ дадут более конкретную инфу.
Делаем запрос.Телеграмма 600 руб.Приходит ответ,согласен быстро в течении 3-4 рабочих дней.Но самое прикольное,что в КБИ нет никакой задолжности,вернее она была,но уже она списана.А точнее,это был счёт за Мобильный номер,ещё за 1999 год.И договор анулирован,а задолжность списана.
Но из-за этой проблемки,которой как таковой вообще не существует,у нас произошла задержка в 10 дней.
А БКИ Экспирианс-Интерфакс,просто таким образом зарабатывают деньги.И при этом говорят,что они,ни в чём не виноваты,а виноват Банк.
Позвонив в службу поддержки,натолкнулся на откровенную грубость работников,которые по просьбе представится,просто бросили трубку.
Старший менеджер Оксана и менеджер Крестина,вели себя по хамски иоткровенно грубо.Жаль,что на сайте Экспириант-Интерфакс,нет обратной связи.И не возможно в режиме он-лайн достучаться до директора Зелинского Д.В.
Просто ужасное обслуживание.
CreditWay  (CreditWay)
#
Доброй ночи, Надежда !
Вопрос.В крайних числах августа,ваш банк уступил право требования долга некоему ООО "Р.Д.К"... Дожник из переданного реестра погасил задолженность перед новым кредитором в полном объеме.Получил документ от нового кредитора о погашении.Но.При получении своей КИ из БКИ,увидел,что - в титульной части отчета- "негативных" - 1.И это ваш банк.Как кредитор.В основной части КИ тоже,с негативной литерой "9".
Цессионарий,не вправе вносить изменения в КИ,не будучи субъектом ее формирования.
Ваш банк готов внести изменения в КИ,как источник формирования КИ,по уступленному вами права требования?
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
В соответствии с Законом «О кредитных историях» №218-ФЗ банк передает в бюро кредитных историй только факт наступления событий в кредитной истории клиента (выдача, погашение/вынос на просрочку). Какие либо признаки негатива (оценка кредитов бюро кредитных историй не передаются).
Для более подробного выяснения ситуации просьба предоставить более полные данные клиента.

Пенсионер  (Пенсионер)
#
Очень хороший вопрос.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения