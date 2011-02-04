Хочешь узнать о себе больше?

Давно хотела осветить эту тему, постараюсь коротко рассказать, в надежде, что это кому-то поможет.
Мы уже обсуждали в одном из моих постов тему кредитных историй.
Мы все с вами уже давно пришли к тому, что жить без банка трудно, в плане приобретения квартиры, машины, дачи. Да и просто потребительский кредит очень часто помогает решить определенные задачи. Но часто ли мы задумываемся о том, какая информация содержится об нас в бюро кредитных историй?
Так вот начнем по порядку.
1.Какие сведения вносятся в кредитную историю (КИ)?
КИ – это информация, которая характеризует Вас как заемщика и содержит все, как вы исполняли свои обязательства по договорам займа или кредитам.
КИ состоит и 3 частей.
1 часть содержит информацию о Вас как физическом или юридическом лице. Для физического лица это фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и т.д.
2 часть содержит сведения об обязательствах заемщика (сумма кредита, сроки исполнения обязательств, сроки уплаты процентов).
3 часть содержит сведения об источнике формирования КИ, а также сведения о пользователях кредитной истории.
Любая кредитная история начинает формироваться только с вашего письменного разрешения при получении кредита в Банке. В заявлении на выдачу кредита есть строка, где вы письменно соглашаетесь, что информация о Вас и ваших обязательствах как субъекте кредитной истории будет направлена в бюро кредитных историй.
Бюро кредитных историй – формируют, обрабатывают и хранят КИ.
2.Может ли человек получить доступ к своей кредитной истории?
Да может. Что для этого необходимо? Для начала необходимо получить перечень тех бюро кредитных историй, где хранится информация о Вас.
Есть различные варианты как это можно сделать.
Первый вариант. Обратиться непосредственно в Центральный каталог кредитных историй через Интернет-сайт Банка России, с использованием кода субъекта кредитной истории (При заключении кредита в кредитной организации Вам присваивается Код субъекта кредитной истории).
Второй вариант. Обратиться непосредственно в Банк. Например, в наш Банк ВТБ 24 и уже наш сотрудник Банка направит запрос в Центральный каталог кредитных историй. Вам необходимо будет оформить запрос в свободной письменной форме..
Третий вариант. Обратиться в любое бюро кредитных историй, например ОАО «Национальное бюро кредитных историй», адрес сайта www.nbki.ru . Услуга платная стоит 300 рублей.
После того, как получили информацию, в каких бюро кредитных историй есть информация о Вас, мы может запросить уже самое главное - КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ .
Кредитный ОТЧЕТ – содержит всю информацию о полученных кредитах, историю оплаты процентов, погашение кредита, наименование кредиторов.
Мы банки тоже запрашиваем о вас кредитные отчеты в бюро кредитных историй, для принятия решения о выдаче вам кредита, для принятия решения о процентной ставке. Решение банка в том числе зависит от сведений в данном отчете о вашей добросовестности оплаты процентов по кредиту, как вы погашали ранее взятые кредиты, своевременно или нет.
Кредитный отчет 1 раз в год можно получить бесплатно и сколько угодно раз за плату.
Что для этого сделать?
Опять несколько вариантов.
Вариант 1. Отправить запрос по почте, но свою подпись надо обязательно заверить у нотариуса и приложить квитанцию об оплате.
Вариант 2.Отправить запрос телеграммой, подпись заверяет работник почтовой связи, не забыть квитанцию об оплате.
Вариант 3.Обратившись непосредственно в организации, сотрудничающие с бюро кредитных историй, например на сайте www.nbki.ru есть адреса и телефоны агентов.
Получив отчет, вы имеете право оспорить информацию, которая содержится в вашей кредитной истории. Если у вас есть документы, которые подтверждают вашу позицию, что кредит вы оплатили вовремя, просрочек не допускали и т.д.
Для этого также необходимо направить запрос , но на оспаривание сведений, входящих в вашу кредитную историю. Опять заверить у нотариуса и отправить в Бюро кредитных историй, которое вам предоставило данный отчет.
По практике это обычно происходит в течение 1 месяца.
3. Резюме – Следите за своей кредитной историей! Будьте добросовестными субъектами кредитных историй! Это поможет Вам и Банку быть надежными партнерами!
Удачи! Больше кредитов больших и маленьких!
Комментарии 11
Получения информации из ЦККИ - заверенной телеграммой в его адрес, с указанием своего е-мэйла.
На отправленную мной телеграмму ответ на мэйл пришёл в 16:00 того же дня.
А ведь этот вариант приведён на сайте Банка России
http://ckki.www.cbr.ru/
Раздел "Направление запроса в Центральный каталог кредитных историй через отделения почтовой службы"
Почему-то приводится вариант обращения в БКИ "через агентов", хотя БКИ принимают запросы при личном обращении.
Во-вторых... Даже в теории схема довольно сложная, а на практике... Вряд ли среднестатистический россиянин станет что-то запрашивать или править с привлечением нотариуса.
Получив немотивированный(как принято) отказ в предоставлении кредита, добросовестный заемщик, пожалуй, не догадается заглянуть в свою кредитную историю, получить которую совсем не просто. Во многих случаях проще отказаться от кредита, чем что-то выяснять и править.
Теперь про подводные камни:
1) С банками агентами не все так просто. У нас в Архангельске к примеру есть Пробизнесбанк, который является агентом НБКИ и информацию можно получить за 1.5 часа. Но после моего обращения в ЦККИ мне пришел ответ, что "компромат" на меня есть не только в НБКИ, но и в "Эквифакс-Кредит" и в "Экспириан-Интерфакс", а агенты этих учреждений есть только в Москве и в Питере.
2) После того как послал телеграммы, только через 14 дней (обещают за 10) получил ответ по электронке и только из НБКИ. В других двух бюро телеграммы ушли и ни ответа ни привета уже второй месяц. А у меня все времени нет на разборки с ними.
А отсюда вывод: На исправление кредитной истории можно ГОДЫ потратить, так как эти конторы ничего добровольно менять не будут.
Теперь вопрос к Вам Надежда:
Вы какую информацию из кредитного отчета видите? Всю? или какую-то часть? Судя по Вашему посту банк видит всё, в том числе и информацию, кто интересовался моей историей. Тогда почему Вы мне в телефонном разговоре сказали что КИ у меня отрицательная, но подробностей Вы не видите?????
А во-вторых, что же такого в моем отчете было отрицательного? То что просрочек нету ни по одному из кредитов? Или то, что интересующихся очень много? Я не вижу в КИ ничего отрицательного. И ОПЯТЬ НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ДВА РАЗА В КРЕДИТЕ ОТКАЗАЛИ? Видать, что-то еще было в скоринговом отчете, но что это было предпочитаете не говорить!!!
Хотелось бы пояснений...
офф - топ пожалуй. :oops:Напишите в личку,из НБКИ гарантирую вашу КИ через 5 минут. Бэзвоздэздно.Ну или за "Спасибо"
ПыСы. А подробностей никто не видит... кроме субъекта КИ ( дополнительтельную/закрытую часть )и суда при наличии согласии прокуратуры.
Только титульную и основную часть... Эххх...Будь по другому...Скока бы я ден.знаков сэкономил...
Спасибо, но отчет из НБКИ лежит у меня и в PDF формате и прошитый и пронумерованный. Компромат лежит еще и в Эквифакс и Экспириан Интерфакс. Вот эти деятели на запрос не отвечают.
Сижу листаю отчет
Есть раздел "Данные о заемщике" где указаны ФИО, дата рождения, место рождения. В графе Пол написано "нет данных" и в гражданстве тоже самое
(наверное поэтому ВТБ-24 и отказывает)
Далее раздел "Сводка"
Указаны количество счетов, общая сумма кредитов, общая сумма ежемес.плат, задолженность
Далее разделы "Идентиф.заемщика" и "Адреса" - в них соотв.паспорт и адрес прописки
Далее идет раздел "Счета" где подробно указано в каком заведении взят кредит, вид кредита, сумма и своевременность уплаты по месяцам
И последний раздел "Запросы" - кто и когда интересовался моей КИ
Вопрос: Что видит банк? Или это тайна великая?
Поверьте КИ для банка идёт на самом последнем месте, первое что нужно пройти - это СБ. А СБ у зао вру доморощенное. Они могут звонить вам на работу и узнавать всё в деталях о вашем доходе, если им что то не понравится - сразу получите отказ и "черную метку".
Самая главная проблема,что в Банке говорят,что у вас задолжность непогашенная имеется,за телекомуникации,за что именно в Банке не видят.Но сумма уазана в размере 74 $ США.Это всё,что они могут нам сказать.Объясняют,что нужно обращаться самим и БКИ дадут более конкретную инфу.
Делаем запрос.Телеграмма 600 руб.Приходит ответ,согласен быстро в течении 3-4 рабочих дней.Но самое прикольное,что в КБИ нет никакой задолжности,вернее она была,но уже она списана.А точнее,это был счёт за Мобильный номер,ещё за 1999 год.И договор анулирован,а задолжность списана.
Но из-за этой проблемки,которой как таковой вообще не существует,у нас произошла задержка в 10 дней.
А БКИ Экспирианс-Интерфакс,просто таким образом зарабатывают деньги.И при этом говорят,что они,ни в чём не виноваты,а виноват Банк.
Позвонив в службу поддержки,натолкнулся на откровенную грубость работников,которые по просьбе представится,просто бросили трубку.
Старший менеджер Оксана и менеджер Крестина,вели себя по хамски иоткровенно грубо.Жаль,что на сайте Экспириант-Интерфакс,нет обратной связи.И не возможно в режиме он-лайн достучаться до директора Зелинского Д.В.
Просто ужасное обслуживание.
Вопрос.В крайних числах августа,ваш банк уступил право требования долга некоему ООО "Р.Д.К"... Дожник из переданного реестра погасил задолженность перед новым кредитором в полном объеме.Получил документ от нового кредитора о погашении.Но.При получении своей КИ из БКИ,увидел,что - в титульной части отчета- "негативных" - 1.И это ваш банк.Как кредитор.В основной части КИ тоже,с негативной литерой "9".
Цессионарий,не вправе вносить изменения в КИ,не будучи субъектом ее формирования.
Ваш банк готов внести изменения в КИ,как источник формирования КИ,по уступленному вами права требования?
Для более подробного выяснения ситуации просьба предоставить более полные данные клиента.