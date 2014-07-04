Общий обзор валютного рынка 04.07.2014

Фунт пробивает максимум 1,7175

Опубликованные вчера данные по деловой активности сфере услуг Великобритании за июнь месяц привели к коррекционному снижению британца к отметке 1,7100. Учитывая, что сегодня американцы будут праздновать «День Независимости», на «тонком» рынке фунт может обновить максимум 1,7175.



EURUSD: дорога на «юг» открыта

Вчера ЕЦБ сохранил ставку кредитования в еврозоне на уровне 0,15%, как и ожидалось. Затем последовали «голубиные» комментарии Марио Драги, оказавшие давление на евро. Глава ЕЦБ заявил о необходимости сохранения основных процентных ставок в еврозоне на низком уровне в течение длительного времени с целью активизации темпов роста ВВП.



EURJPY: под давлением на фоне снижения объёма промышленных заказов в Германии

06.00 GMT. Объём промышленных заказов в Германии в мае снизился на 1,7% (м./м.) при прогнозе (-0,8% м./м.). Данные указывают на вероятное замедление деловой активности в производственном секторе крупнейшей экономики еврозоны, что может оказать давление на евровые кросс-курсы.



XAUUSD: под давлением после публикации данных по рынку труда в США

Уровень безработицы в США в июне снизился с 6,3% до 6,1%. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне выросло с 224 тыс. до 288 тыс., превзойдя консенсус – прогноз в 214 тыс. Данные показывают существенное улучшение ситуации на рынке труда в крупнейшей экономике мира, что увеличивает вероятность дальнейшего сворачивания программы QE3 в этой стране.



Сокращение дефицита внешней торговли Канады оказало поддержку курсу «луни»

Экспорт из Канады в мае вырос на 3,5%(м./м.), импорт в Канаду вырос на 1,6%(м./м). В результате в отчетном периоде дефицит торгового баланса сократился с 961 млн. до 152 млн. канадских долларов, что оказало поддержку курсу «луни».



Выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса оказало некоторое давление на курс «осси»

Вчера Гленн Стивенс вновь заявил о том, что по историческим меркам текущий курс австралийской валюты является завышенным, даже при учете превосходства процентных ставок в Австралии по сравнению со ставками в некоторых странах G7 (США и др.). Он отметил, что институциональные инвесторы недооценивают вероятность значительного снижения «осси» в какой то момент. Сейчас, учитывая перепроданность «осси», мы не исключаем тестирования парой AUD/USD уровня сопротивления 0,9395.