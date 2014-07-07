Обзор по рублю 07.07.2014

Протоколы FOMC могут помочь доллару США укрепиться до отметки 35 рублей

За последние полторы недели пара USD/RUB развила сильную коррекцию к 4-х месячному снижению, вызванного ужесточением денежно-кредитной политики в РФ. По нашим оценкам на этой неделе доллар может приблизиться к уровню 35,00 в случае публикации «ястребиных» протоколов предыдущего заседания FOMC. Учитывая сильные июньские данные по рынку труда в США, участники рынка в ближайшие месяцы будут закладывать вероятность более скорого сворачивания программы покупок государственных и ипотечных облигаций в крупнейшей мировой экономике, что, безусловно, приведет к росту доходностей американских бондов.

Давление на рубль сегодня оказало очередное лишение ЦБ РФ лицензий у 3-х коммерческих банков РФ ("ИстКом-Финанса", "Фининвеста" и «Евросиб Банка») из-за нарушения ими в одних случаях норм законодательства РФ и предписаний российского регулятора, а в других случаях проведения рядом из них агрессивной кредитной политики. Вероятно, в 2014 году мы станем свидетелями массового перевода депозитов в TOP-20 кредитных учреждений РФ из небольших коммерческих банков.