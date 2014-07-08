Валютный обзор на 08.07.2014

Сегодня была опубликована смешанная макроэкономическая статистика по внешней торговле в 2-х крупнейших экономиках еврозоны – Германии и Франции. Торговый баланс Германии в мае вырос с 17,2 млрд. до 18,2 млрд., в то же время во Франции чистый экспорт снизился с (-4,1 млрд.) до (-4,9 млрд.) евро. Учитывая, намерения ЕЦБ существенно расширить денежное предложение в еврозоне, мы ожидаем пробоя парой EUR/USD локального уровня поддержки 1,3575.



Днем стоит обратить внимание на статистику по промышленному производству в Великобритании. В мае ожидается рост показателя на 0,3% (м./м.) и 3,1%(г./г.), что подтвердит динамику укрепления реального сектора национальной экономики. В случае снижения британца к технически значимому уровню поддержки – 1,7100 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.



По паре USD/CAD мы не исключаем дальнейшего роста к отметкам 1,0715 и 1,0750 на фоне июньского снижения индекса деловой активности Канады до 6-и месячного минимума в 46,9 п. Поддержать мировую резервную валюту вечером может майская статистика по объему потребительского кредитования в США.