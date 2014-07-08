Общий обзор валютного рынка на 08.07.2014

EUR/USD: существуют риски повторного тестирования уровня поддержки 1,3575

Сегодня будут опубликованы майские данные по внешней торговле в 2-х крупнейших экономиках еврозоны – Германии и Франции. Ожидается, что в отчетном периоде торговый баланс Германии снизится с 17,7 млрд. до 15,7 млрд., а во Франции с (-3,9) млрд. до (-4,1) млрд., что окажет давление на евро.

GBP/USD: консолидация перед публикацией данных по объему промышленного производства в Великобритании

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликован объем промышленного производства в Великобритании. В мае ожидается рост показателя на 0,3% (м./м.) и 3,1%(г./г.), что подтвердит динамику укрепления реального сектора национальной экономики. Ищем возможности для покупок британца вблизи технически значимой поддержки – 1,7100.

USD/JPY: под давлением на фоне роста текущего счета платежного баланса Японии

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в мае выросло, составив 522,8 млрд. при прогнозе 442,5 млрд., предыдущее значение 187,4 млрд. йен. И сегодня заместитель управляющего Банка Японии Накасо заявил о том, что он ожидает постепенного роста экспорта Японии, оказав поддержку национальной валюте.

USD/CAD: рост на фоне снижения индекса PMI в производственном секторе Канады

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Канады в июне снизился до 6-и месячного минимума с 48,2 п. до 46,9 п., при ожидавшемся росте до 51,3 п. Данные, указавшие на стагнацию промышленного сектора национальной экономики, оказали давление на курс «луни».

AUD/USD: рост после публикации индекса настроений в деловых кругах Австралии

Индекс настроений в деловых кругах Австралии в июне вырос с 7 п. до 8 п. Данные сигнализируют о вероятном будущем увеличении инвестиционных расходов национальных компаний, способствуя укреплению курса «осси».

Макроэкономическая статистика по Швейцарии может привести к снижению пары USD/CHF до уровня поддержки 0,8916

Сегодня в 07.15 GMT будут опубликованы данные по потребительской инфляции и розничным продажам в Швейцарии. В случае превышения данными показателями своих прогнозных значений (+0,1% м./м.) и +1,8%(г./г.) соответственно, вероятно укрепление швейцарской валюты.