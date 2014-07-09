Обзор валютных пар на 09.07.2014 от компании EXNESS

NZDUSD: рост на фоне повышения прогноза по кредитному рейтингу Новой Зеландии агентством Fitch

Вчера агентство Fitch повысило прогноз по кредитному рейтингу Новой Зеландии со стабильного до позитивного. Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте был подтвержден на уровне АА. Ожидается, что фискальная консолидация в текущем финансовом году позволит сделать бюджет Новой Зеландии профицитным впервые за последние 7 лет. Данные новости позволили «киви» вплотную приблизиться к 3-х летнему максимуму 0,8839.

AUDUSD: под давлением на фоне снижения ценового давления в Китае

Индекс потребительских цен Китая в июне вырос на 2,3%(г./г.) при прогнозе +2,4%(г./г.), предыдущее значение +2,5%(г./г.). Снижение инфляции спроса в крупнейшей азиатской экономике, вероятно, окажет давление на ряд товарно-сырьевых валют, в том числе и «осси».

AUDUSD, H4

GBPUSD: фунт успешно консолидируется выше уровня поддержки 1,7100

Вчера, не смотря на слабую статистику по промышленному производству в Великобритании, британской валюте удалось удержаться выше уровня поддержки 1,7100. Сегодня в 07.00 GMT выйдут данные по ценам на дома в Великобритании от компании Halifax. Учитывая восходящий тренд, мы не исключаем попыток британца протестировать недавний максимум 1,7175.

XAUUSD: рост перед публикацией протоколов последнего заседания ФРС США

Перед сегодняшней публикацией «минуток» FOMC доходность по 10-ти летним государственным облигациям США за последний день снизилась на 5 базисных пунктов до уровня 2,56% годовых. Не исключается, что публикация протоколов ФРС США отразит слабость восстановления крупнейшей мировой экономики во 2 кв. 2014 года, что снизит вероятность скорого повышения процентных ставок в США.

USDCAD: пара консолидируется в узком диапазоне 1,0660-1,0693

Сегодня в 12.15 GMT будет опубликовано число закладок новых домов в Канаде. В июне ожидается снижение показателя с 198 тыс. до 191 тыс., что может оказать давление на курс «луни». Между тем слабость позиций доллара США на рынке FOREX способна привести к снижению пары USD/CAD ниже уровня поддержки 1,0660.

USDCAD, H1

USDJPY: консолидация после публикации показателя денежной массы M2 в Японии

Денежная масса M2 в Японии в июне выросла на 3,0%(г./г.) при прогнозе +3,1%(г./г.). Между тем за последние 7 месяцев темпы роста данного показателя снизились с 4,4% до 3,0% в годовом выражении, зафиксировав сокращение денежного предложения в стране восходящего солнца.