Обзор по рублю на 09.07.2014

Рубль избежал «рецессии», как и экономика России во 2 кв. 2014 г.



Согласно предварительным данным Минэкономразвития темпы роста ВВП РФ во 2 кв. 2014 года ускорились с 0,9% (в 1 кв. 2014 года) до 1,2% в годовом выражении. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, реальный сектор российской экономики в первом полугодии 2014 года укрепился - рост промпроизводства за этот период составил 1,8%.



Отметим, что выдержанная, как в политическом, так и в экономическом смысле, позиция российских государственных органов, позволяет с оптимизмом смотреть на будущее рублевых активов. Напомним, что бюджет РФ на 2014-2016 гг. рассчитан исходя из цен на нефть Urals ниже $100 за баррель — $93, $95 и $95 за баррель при прогнозе Минэкономразвития - $101, $100 и $100 за баррель соответственно.



Бюджетное правило на данный момент позволяет часть излишков, получаемых при продаже энергоресурсов, накапливать в Резервном фонде, который будет задействован для покрытия бюджетного дефицита. В то же время по итогам 5 месяцев этого года в РФ наблюдается профицит консолидированного бюджета в размере 559,4 млрд. рублей. А учитывая намерения Минфина снизить издержки, как в бюджетном секторе, так и в естественных монополиях и в экономике в целом, можно надеяться, что возможный ежегодный дефицит российского бюджета в 2014-2016 г действительно не превысит 1% от ВВП РФ.



В краткосрочной перспективе курс российской валюты определят протоколы последнего заседания ФРС США. Ожидается, что данные протоколы могут отразить слабость восстановления крупнейшей мировой экономики во 2 кв. 2014 года, уменьшив вероятность скорого повышения процентных ставок в США. Сегодня пара USD/RUB закрыла «гэп» от 1 июля, приблизившись к отметке 34,00. Мы не исключаем падения мировой резервной валюты до 33,50 рублей в ближайшее время.