Обзор валютного рынка на 10.07.2014

В опубликованных вчера протоколах ФРС США было подтверждено, что в октябре этого года завершится программа покупок активов QE3, как и ожидалось. Большинство участников заседания согласились с тем, что процентная ставка по избыточным резервам (Federal funds rate) будет играть центральную роль в нормализации денежно-кредитной политики в США. Вспомогательным инструментом, регулирующим денежное предложение в стране, могут стать однодневные операции обратного РЕПО. Беспокойство у регулятора вызвала ситуация на рынке жилья в большинстве районов США. Несмотря на низкие процентные ставки по ипотеке, сдерживающими покупки домов остаются такие факторы, как кредитные ограничения для заемщиков с низким скоринговым баллом, высокие авансовые платежи и др. Более мягкая риторика представителей ФРС США привела к ослаблению мировой резервной валюты на рынке FOREX.



Сегодня евро вновь корректируется к отметке 1,3620 на фоне майского снижения объема промышленного производства во Франции. Тем не менее сохранение низкой доходности по 10-ти летним государственным облигациям США в районе 2,55%, видимо не позволит американскому доллару отбить потерянные вчера позиции. В краткосрочной перспективе мы не исключаем роста евро до уровня 1,3700.



Днем британский фунт будет дисконтировать майские данные по торговому балансу страны, а также решение Банка Англии по монетарной политике. Здесь сюрпризов не ожидается – ключевая процентная ставка видимо сохранится на уровне 0,5%, как и программа покупок активов – на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов. По паре GBP/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое верхней границы диапазона 1,7100-1,7175.