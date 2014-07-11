Обзор по рублю на 11.07.2014

Вчера давление на рынок рискованных активов и валют стран EM оказали новости из Португалии. Появилась информация о том, что второй по капитализации банк Португалии - Banco Espirito Santo задерживает выплаты по своим векселям из-за финансовой неустойчивости материнской компании - Espirito Santo International. В результате акции этого банка вчера снизились на 17%, увеличив опасения за разрастание (некогда позабытых) кредитных рисков в еврозоне.



Американская валюта за последние сутки незначительно укрепилась к рублю после публикации еженедельного отчета Минтруда США. В частности, число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю сократилось с 315 тыс. до 304 тыс., что просигнализировало о вероятном снижении уровня безработицы в крупнейшей экономике мира в июле месяце.



В целом, несмотря на внешнюю конъюнктуру пара USD/RUB продолжает чувствовать себя комфортно, торгуясь в середине диапазона 33,50-34,50. Фактором давления на рубль, как и на индекс РТС, помимо снижения цен на нефть, в ближайшее время может выступить закрытие реестра под дивиденды рядом крупных российских компаний: (Мегафоном и Ростелекомом - сегодня, Лукойлом, Татнефтью, Газпромом – на следующей неделе).