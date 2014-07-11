AUDUSD: консолидация после публикации статистики по ипотечным кредитам в АвстралииЧисло одобренных жилищных кредитов в Австралии в мае не изменилось по сравнению с апрелем при прогнозе (-0,5% м./м.). Однако объем одобренных жилищных кредитов, связанных с инвестированием, в отчетном периоде снизился на 0,9% (м./м.). Разнонаправленная статистика предполагает консолидацию «осси» в ранее сформированном диапазоне 0,9359-0,9420.Данные по потребительской инфляции в Германии могут вновь подтолкнуть евро к тестированию уровня сопротивления 1,3650Сегодня в 6.00 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Германии за июнь месяц. Ожидается рост показателя на 1,0%(г./г.), что может в 2 раза превысить темпы роста индекса CPI всей еврозоны, оказав поддержку евро.Фунт предпочел остаться в диапазоне 1,7100-1,7176Как и ожидалось, вчера Банк Англии не стал менять параметры своей монетарной политики. Между тем, фунт вновь протестировал зону поддержки вблизи уровня 1,7100 на фоне снижения торгового баланса Великобритании в мае месяце с (-8,млрд. до (-9,2) млрд. Сегодняшняя публикация в 9.00 GMT индекса опережающих экономических индикаторов Великобритании, вероятно, не окажет значимого воздействия на фунт.Золото удерживает отметку 1333 долл.Доходность к погашению по 10-и летним государственным облигациям США за последний год снизилась на 4 базисных пункта до уровня 2,53% годовых, несмотря на процесс сворачивания программы QE3 со стороны ФРС США. Видимо лишь к концу октября 2014 года, когда программа покупок облигаций будет полностью завершена, участники рынка увидят существенную коррекцию товарно-сырьевых и фондовых активов.Пара USDJPY постепенно скатывается к годовому минимуму 100,81Число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю сократилось с 315 тыс. до 304 тыс., что оказало некоторую поддержку мировой резервной валюте, позволив ей удержать отметку 101,23 йены. Тем не менее, в краткосрочной перспективе мы не исключаем тестирования парой USD/JPY минимума текущего года 100,81 с последующим коррекционным ростом.USDCAD: под давлением перед публикацией данных по рынку труда в КанадеСегодня пара USD/CAD может закрыться ниже уровня поддержки 1,0625 после публикации данных по рынку труда в Канаде. Ожидается, что уровень занятости в этой стране в июне вырастит на 26,2 тыс. человек, что расширит кривую производственных возможностей национальной экономики.