Обзор по рублю на 14.07.2014

На этой неделе пара USDRUB может протестировать уровень 34,50



Российская валюта сегодня попала под распродажи на фоне обострения геополитической ситуации, вызванной обстрелом российской территории со стороны Украины. При этом некоторые российские политики уже высказались за необходимость нанесения ответного «точечного» удара по украинской территории. Полагаем, военная тема продолжит давить на российскую валюту и ценные бумаги, как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде.



На этой неделе волатильность рублевых активов может возрасти на фоне корпоративных событий в США и РФ, а также приближающегося налогового периода в РФ. Рост спроса на рублевую ликвидность в минувшую пятницу показало увеличение ставки Mosprime overnight c 7,92% до 8,50%. В краткосрочной перспективе после коррекции доллара к уровню 34,00, мы не исключаем его дальнейшего роста к 34,5 рублям.