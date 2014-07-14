Общий обзор валютного рынка на 14.07.2014

«Луни» готовится обновить максимум 1,0750

Уровень занятости в Канаде в июне снизился на 9,4 тыс. при прогнозе +20,7 тыс. Уровень безработицы в этом же периоде вырос с 7,0% до 7,1%. Опубликованные данные по рынку труда оказали существенное давление на канадский доллар. В краткосрочной перспективе по паре USDCAD не исключаем тестирования уровней 1,0748 и 1,0798.

USDJPY: консолидация после публикации данных по промышленному производству в Японии

04.30 GMT. Объем промышленного производства в Японии в мае вырос на 0,7%(м./м.) при прогнозе 0,5%(м./м.). Данные подтверждают рост деловой активности реального сектора национальной экономики, что будет способствовать совершению сделок carry trade с использованием йены.

EURJPY: пара формирует разворот от уровня поддержки 137,70

Сегодняшний рост индекса Nikkei 225 более чем на 1% способствовал ослаблению японской валюты на рынке FOREX. После тестирования июньских минимумов в районе уровня 137,70 пара EURJPY сформировала коррекцию к нисходящему тренду.

Цены на золото корректируются к уровню 1307 долл.

Цены на золото корректируются после бурного роста на прошлой неделе, вызванного «голубиными» протоколами последнего заседания американского Центробанка. Между тем в минувшую пятницу представитель ФРС США Плоссер завил о том, что ФРС должна начинать готовить рынки к грядущему повышению ставок. По его мнению, к концу 2014 года американскому регулятору следовало бы повысить ставку по федеральным фондам с 0,25% до 1,00%.

EURUSD: существуют риски тестирования парой отметки 1,3575 после публикации данных по промышленному производству в еврозоне

Сегодня в 9.00 GMT будет опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за май месяц. Вероятно, будет зафиксирован провал показателя на фоне сокращения уровней промышленного производства в 3-х крупнейших экономиках еврозоны: Германии, Франции и Италии.

USDCHF: в ожидании пробоя уровня сопротивления 0,8933

Пара USDCHF, имеющая отрицательную корреляцию c парой EURUSD, сегодня может обновить локальный максимум 0,8933. Ожидания слабых данных по промышленному производству в еврозоне за май месяц заставляют институциональных инвесторов хеджировать свои риски посредством покупок долларовых облигаций.

USDCHF, H4