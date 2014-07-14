Прогноз на неделю 14.07.2014 – 18.07.2014

Конец прошлой недели запомнился участникам валютного рынка резким ростом пары USD/CAD на фоне публикации слабой статистики по рынку труда Канады в июне месяце. На этой неделе «луни», вероятно, протестирует отметки 1,0750 и 1,0800, учитывая низкую вероятность повышения Банком Канады ключевой процентной ставки в стране с текущего уровня 1,0%.

Во вторник, 15 июля, британская валюта может покинуть двух недельный диапазон 1,7100-1,7175, скатившись к уровню 1,7050, в случае публикации слабых инфляционных показателей в Великобритании за июнь месяц. Между тем, возможную коррекцию британца стоит использовать для открытия длинных позиций в ожидании выходящей в среду сильной статистики по рынку труда в Великобритании.

Очередное давление на евро на этой неделе могут оказать данные по промышленному производству, инфляции, платежному балансу в еврозоне. В частности, при сохранении существующей низкой потребительской инфляции в регионе на уровне 0,5% (г./г.) и ожидаемом снижении объема промышленного производства на 1,2% (м./м.), евро к концу недели может закрыться ниже уровня поддержки 1,3575.

Динамику пары USD/JPY определит публикация разнообразной макроэкономической статистики по США и Японии. В случае сохранения во вторник существующей ультра - мягкой монетарной политики Банком Японии, мы не исключаем роста пары USD/JPY к отметке 101,70.

В среду, 16 июня, курс «осси» могут поддержать данные по Китаю, позволив австралийцу протестировать уровень 0,9420. Ожидается, что вторая экономика мира во 2 кв. 2014 года сохранит темпы роста ВВП в 7,4% (г./г.), ускорившись по темпам роста промышленного производства с 8,8% (г./г) до 9,0% (г./г).