Валютный обзор на 15.07.2014

Вчера глава ЕЦБ Марио Драги в ходе выступления в экономическом комитете Европарламента заявил о том, что ЕЦБ намерен сохранить низкими ключевые процентные ставки в еврозоне в течение длительного периода времени ввиду низкого инфляционного давления в регионе. Сегодня в 9.00 GMT давление на евро может оказать публикация индекса настроений в деловых кругах Германии ZEW в июле месяце. В краткосрочной перспективе мы не исключаем тестирования парой EUR/USD уровня 1,3575.



Интересную динамику днем может показать фунт в момент публикации данных по потребительской инфляции в Великобритании. В случае роста показателя CPI выше 1,6% (г./г.) вероятность ужесточения в этом году денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии возрастет, что окажет поддержку фунту. По паре GBP/USD при тестировании поддержки 1,7015 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.



Ближе к американской сессии участники рынка узнают статистику по розничным продажам в США. Ожидается, что в июне продажи вырастут на 0,6%(м./м.). Кроме того, в 14.00 GMT состоится выступление председателя ФРС США Джаннет Йеллен, которая обозначит дальнейшее направление в проведении монетарной политики в США. По паре USD/JPY при пробое внутридневного максимума 101,63 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.