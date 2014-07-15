Общий обзор валютного рынка на 15.07.2014

AUDUSD: консолидация после публикации протоколов Резервного Банка Австралии

В протоколах предыдущего заседания РБА отмечалось, что курс национальной валюты остается высоким по историческим меркам, особенно на фоне падения цен на сырьевые товары. Между тем, опережающие индикаторы занятости указывают на скромный рост числа рабочих мест. Кроме того, обнадеживает динамика инвестиций в недобывающем секторе промышленности Австралии.

NZDUSD: пара получает поддержку от данных по объему нового кредитования в Китае

Объём новых кредитов, выданных китайским домохозяйствам и бизнесу, в июне вырос с 871 млрд. до 1080 млрд. юаней, превысив консенсус-прогноз в 950 млрд. юаней. Данные указывают на будущее расширение совокупного спроса в крупнейшей азиатской экономике, что может оказать поддержку товарно-сырьевым валютам.

USDJPY: консолидация после сохранения неизменной монетарной политики в Японии

Банк Японии сохранил политику увеличения денежной базы на 60-70 трлн. иен в год. Кроме того, японский Центробанк сохранил общую оценку экономики, заявив, что она умеренно восстанавливается. Полагаем, что различие в параметрах проведения монетарных политик в США и Японии будет способствовать росту пары USD/JPY.

XAUUSD: консолидация выше уровня 1302 долл.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована статистика по розничным продажам в США. Ожидается, что в июне продажи вырастут на 0,6%(м./м.). Кроме того, в 14.00 GMT состоится выступление председателя ФРС США Джаннет Йеллен, которая обозначит дальнейшее направление в проведении монетарной политики в США. Мы не исключаем, что после вчерашнего снижения, цены на золото сформируют коррекцию от уровня поддержки 1302 долл.

EURUSD: под давлением после выступления М.Драги

Вчера глава ЕЦБ Марио Драги в ходе выступления в экономическом комитете Европарламента заявил о том, что ЕЦБ намерен сохранить низкими ключевые процентные ставки в еврозоне в течение длительного периода времени ввиду низкого инфляционного давления в регионе. Сегодня в 9.00 GMT давление на евро может оказать публикация индекса настроений в деловых кругах Германии ZEW в июле месяце.

GBPUSD: пара скатывается к уровню 1,7060

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен Великобритании. В июне ожидается рост показателя с 1,5% до 1,6% в годовом выражении. Усиление инфляционного давления увеличит вероятность скорого ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии, что окажет поддержку фунту.