Общий обзор по валюте на 16.07.2014 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне снижения индекса настроений в деловых кругах Германии

Индекс настроений в деловых кругах Германии от ZEW в июле снизился с 29,8 п. до 27,1 п. Данные указывают на вероятное будущее сокращение инвестиционных расходов в крупнейшей экономике еврозоны. Слабая макроэкономическая статистика, особенно стран юга еврозоны, в ближайшие месяцы видимо потребует от ЕЦБ расширения денежного предложения, что окажет давление на евро.



GBPUSD: консолидация перед публикацией данных по безработице в Великобритании

Вчера после публикации данных по индексу CPI Великобритании британская валюта выросла более чем на фигуру. Майские данные по безработице в Великобритании, которые выйдут сегодня в 8.30 GMT, могут вновь помочь фунту преодолеть отметку 1,7175.

Цены на золото делают попытку коррекции от уровня 1290 долл.



Вчера Дж. Йеллен высказалась за необходимость продолжения мягкой монетарной политики в США. Несмотря на восстановление экономики США во 2 кв. 2014 года, жилищный сектор остается головной болью американского регулятора. Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован инфляционный показатель PPI США, способный усилить позиции мировой резервной валюты на рынке FOREX.

«Осси» получает поддержку от макростатистики по Китаю



ВВП Китая во 2 кв. 2014 года вырос на 7,5% (г./г.) при прогнозе 7,4%(г./г.), предыдущее значение 7,4%(г./г.). Промышленное производство в Китае в июне выросло на 9,2% (г./г.) при прогнозе +9,0%(г./г.). Данные показывают ускорение крупнейшей азиатской экономики во 2 кв. 2014 года, что создает предпосылки к росту китайского импорта и повышению спроса на австралийские товары.

Рост инфляционного давления в Новой Зеландии активизирует покупки «киви»

Покупать при пробое уровня 0,8720 с целью 0,8820. Stop-Loss = 0,8660.

Причина торговой стратегии.

Годовые темпы роста индекса потребительских цен Новой Зеландии во 2 кв. 2014 года ускорились с 1,5% до 1,6%. Рост инфляционного давления будет способствовать сохранению национальным регулятором высокой процентной ставки в 3,25% годовых.



USDCAD: консолидация перед решением Банка Канады по процентной ставке

Сегодня в 14.00 GMT ожидается, что Банк Канады сохранит ключевую процентную ставку в стране на уровне 1,00% на фоне слабой канадской статистики по рынку труда в июне месяце. Кроме того, давление на курс «луни», через снижение чистого экспорта, оказывает падение цен на нефть WTI более чем на 8 долларов за последний месяц.

«Осси» получает поддержку от макростатистики по Китаю