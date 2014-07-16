Рубль получает поддержку от макростатистики по Китаю

Сегодня была опубликована обнадеживающая макроэкономическая статистика по крупнейшему торговому партнёру РФ – Китаю. Годовые темпы роста ВВП Китая во 2 кв. 2014 года ускорились с 7,4% до 7,5% (г./г.), превзойдя прогноз в 7,4%(г./г.). Промышленное производство в Китае в июне выросло на 9,2% (г./г.) при прогнозе +9,0%(г./г.). Данные создают предпосылки к росту китайского импорта и повышению спроса на российские товары. Отметим, что майское подписание газового контракта России с Китаем на сумму в 400 млрд. долл. США, по оценкам МЭР РФ ускорит ВВП РФ на 0,4 п.п. в 2015 году.

С момента украинского кризиса РФ стала плотнее сотрудничать со странами BRICS, имеющими по данным МВФ средние темпы роста ВВП в 5,3% при 2,1% в странах G7. Наверно это правильно, учитывая русскую пословицу «с кем поведешься, от того и наберешься».

В краткосрочной перспективе, учитывая рост ставки межбанковского кредитования Mosprime overnight c 8,59% до 8,68%, мы не исключаем снижения пары USD/RUB до 34,20.