Общий обзор по валюте на 17.07.2014 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне снижения торгового баланса еврозоны



Торговый баланс еврозоны в мае по сравнению с апрелем снизился с 15,8 млрд. до 15,3 млрд. евро. Сокращение чистого экспорта, являющегося составной частью ВВП еврозоны, оказало давление на единую европейскую валюту. Сегодня в 9.00 GMT выйдут данные по потребительской инфляции в европейском регионе. Ожидается, что CPI сохранится на крайне низком значении в 0,5%(г./г.), создавая угрозу дефляции в еврозоне.



Фунт консолидируется в диапазоне 1,7112-1,7175



Уровень безработицы в Великобритании в мае снизился с 6,6% до 6,5%. Между тем, быков по фунту разочаровали данные по средней заработной плате британцев: рост показателя за период с марта по май 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,3% при прогнозе 0,5%. Таким образом, реальные доходы британских домохозяйств являются не достаточно высокими для существенного увеличения будущих потребительских расходов в Великобритании.



XAUUSD: рост после повторного выступления Джанет Йеллен



Вчера Дж. Йеллен вновь заявила о том, что восстановление на рынке жилья США застопорилось, когда ипотечные ставки выросли в прошлом году. Условия ипотечного кредитования остаются очень жесткими для широкого ряда заемщиков. Таким образом, раннее прекращение покупок ипотечных и казначейских облигаций в рамках программы QE3 создает угрозу еще большего повышения долгосрочных процентных ставок в США, учитывая обратную зависимость между ценой облигации и ee доходностью к погашению. Мы расцениваем риторику Йеллен, как мягкую, ожидая небольшого ослабления доллара США.



USDJPY: под давлением после публикации макроэкономической статистики по США



Объем промышленного производства в США в июне вырос на 0,2% (м./м.) при прогнозе 0,4% (м./м.). Индекс цен производителей в США в июне вырос на 1,9% (г./г.), предыдущее значение 2,0%(г./г.). Недостаточно сильная динамика обоих показателей оказала давление на мировую резервную валюту. Сегодня в 12.30 GMT поддержку доллару может оказать статистика по числу закладок новых домов в США.



AUDUSD: рост после публикации индекса настроений в деловых кругах Австралии



Индекс настроений в деловых кругах Австралии во 2 кв. 2014 года снизился с 7 п. до 6 п., однако за 1 кв. 2014 года данный показатель был пересмотрен в сторону повышения с 6 п. до 7 п. Учитывая вчерашнюю позитивную статистику по Китаю, мы ожидаем продолжения роста «осси».



Банк Канады ожидает увидеть пару USDCAD в районе уровня 1,0750 в ближайшее время



Вчера, как и ожидалось, Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку в стране без изменений на уровне 1,00%. Банк Канады понизил прогноз темпов роста ВВП в 2014 г до 2,2%. По мнению Центробанка недавнее ускорение инфляции (в мае CPI вырос до 2,3%) было обусловлено временными факторами, и в ближайшие 2 года CPI будет удерживаться около отметки в 2,0%. Любопытное заявление регулятор сделал относительно пары USD/СAD, ожидая ее увидеть в ближайшее время на уровне 1,0750 против 1,0990 в апреле.