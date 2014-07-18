Сворачивание операций «carry trade» сдерживает укрепление рубля

Вчерашняя трагедия в воздушном пространстве Украины привела к распродажам на мировых фондовых рынках на фоне сворачивания операций «carry trade». Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 1,18%, индекс Nikkei 225 на 1,13%, российские фондовые индексы сегодня снижаются в пределах 2%, а доходность к погашению по 10-ти летним ОФЗ РФ уже достигла максимального за последние 2 месяца значения в 9%.

Между тем, поддержку российским активам оказывает заявление крупнейшего рейтингового агентства Fitch, касающееся введения США новых санкций против ряда крупных российских компаний. Fitch не планирует в ближайшее время менять рейтинги российских банков и компаний. Новые санкции, действительно могут ограничить доступ многих компаний к глобальным рынкам облигаций. Однако данные компании, вероятно, получат поддержку со стороны российского правительства. И действительно, еще вчера ЦБ РФ, как кредитор последней инстанции, заявил о готовности оказать поддержку своим младшим коллегам - Газпромбанку и Внешэкономбанку.

Отметим, что вчерашняя негативная статистика по строительному сектору США в июне месяце будет сдерживать спрос на мировую резервную валюту. Полагаем, что предстоящие крупные выплаты налогов в РФ (НДС) позволят рублю укрепиться в ближайшие торговые сессии. После тестирования парой USD/RUB уровня сопротивления 35,20, мы ожидаем ее ослабления до отметки 34,86.