Общий обзор валютного рынка 18.07.2014

EURUSD: возможна коррекция от уровня поддержки 1,3515

Сегодня в 8.00 GMT будет опубликованы данные по платежному балансу еврозоны. В мае ожидается рост показателя с 21,5 млрд. до 24,3 млрд. евро, что может оказать некоторую поддержку единой европейской валюте. Учитывая общий нисходящий тренд по паре EURUSD, около уровня 1,3515 стоит рассмотреть частичную фиксацию коротких позиций.

GBPUSD: существуют риски снижения пары к уровню 1,7060

Британская валюта корректируется после бурного роста во вторник, связанного с увеличением инфляционного давления в Великобритании. Сегодня не запланирован выход значимой макроэкономической статистики в этой стране. От уровня поддержки 1,7060 ожидаем активизации покупок британца.

XAUUSD: рост после публикации данных по строительному сектору США

Число выданных разрешений на строительство нового дома в США в июне снизилось с 1,01 млн. (г./г.) до 0,96 млн. (г./г.). Число закладок новых домов в США в этом же месяце снизилось с 0,99 млн. до 0,89 млн. Данные показывают сокращение деловой активности в строительном секторе США, что может оказать давление на мировую резервную валюту.

EURJPY: под давлением на фоне сворачивания операций «carry trade»

Вчерашняя трагедия в воздушном пространстве Украины привела к распродажам на мировых фондовых рынках на фоне сворачивания операций «carry trade». Снижение индекса Nikkei 225 на 1,1% укрепило позиции йены на рынке FOREX. И сегодня министр финансов Японии Асо заявил о том, что напряженность на Украине может повлиять на Японию посредством более высоких цен на энергоносители.

Вечерняя макроэкономическая статистика по США может оказать поддержку паре USDJPY

Сегодня вечером будут опубликованы индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, а также индекс опережающих экономических индикаторов США от компании Conference Board. Позитивные ожидания по ним способны усилить спрос на мировую резервную валюту.

USDCAD: существуют риски снижения пары к уровню 1,0715

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по оптовым продажам в Канаде. В июне ожидается рост показателя на 0,7%(м./м.), что может благоприятно отразиться на будущем росте потребительских расходов в стране. Кроме того, в это же время участники рынка узнают последнюю статистику по индексу потребительских цен в стране. Ожидается сохранение CPI на высокой отметке в 2,3%(г./г.), превышающей на 0,3 п.п. тартегируемое Банком Канады значение инфляции.