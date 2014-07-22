Рубль корректируется после заседания Совета Безопасности ООН

AUDUSD: рост после публикации индекса опережающих экономических индикаторов Китая

Покупать при пробое уровня 0,9420 с целями 0,9455 и 0,9495. Stop-Loss = 0,9360.

Причина торговой стратегии.

Индекс опережающих экономических индикаторов Китая от Conference Board в июне вырос на 1,3% (м./м.), предыдущее значение +0,7%(м./м.). Ускорение темпов роста данного индекса, отражающего перспективы развития крупнейшей азиатской экономики в ближайшие 3-6 месяцев, может оказать поддержку товарно-сырьевым валютам.

USDCHF: рост на фоне снижения торгового баланса Швейцарии

Покупать сейчас с целями 0,9035 и 0,9135. Stop-Loss = 0,8940. Текущая цена = 0,8986.

Причина торговой стратегии.

Торговый баланс Швейцарии в июне снизился с 2,85 млрд. до 1,38 млрд., оказавшись хуже консенсус-прогноза в 2,97 млрд. Снижение чистого экспорта, входящего в структуру ВВП Швейцарии, окажет давление на курс национальной валюты.

GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,7060

Покупать при отбое от уровня 1,7060 с целью 1,7110. Стоп-лосс = 1,7020.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликована статистика по производственным заказам в Великобритании от Конфедерации британских промышленников (CBI). В июле ожидается сокращение баланса заказов с 11 п. до 9 п., что может оказать давление на курс фунта.