Прогноз на неделю 21.07.2014 – 25.07.2014

Прошлая неделя запомнилась участникам финансовых рынков резким обострением геополитической обстановки в мире, что повлекло распродажи мировых фондовых индексов и валют развивающихся экономик.

На этой неделе стоит обратить внимание на статистику по продажам домов в США на первичном и вторичном рынках в июне месяце. Проблемы в жилищном секторе США, повлекшие мировой финансовый кризис, до сих пор не позволяет ФРС США начать цикл повышения процентных ставок. Между тем ускорение индекса потребительских цен США в июне месяце выше отметки 2,1% (г./г.), может вызвать существенный рост мировой резервной валюты на рынке FOREX. По паре USD/JPY, после тестирования ею отметки 101,00, мы ожидаем роста к уровню 101,70.

Британский фунт может показать существенную волатильность 23 июня в момент публикации минуток Банка Англии. В случае если хотя бы один из 9 членов Комитета по монетарной политике Банка Англии по итогам прошедшего 10 июля заседания Центробанка выразил свое несогласие с проводимой мягкой монетарной политикой в стране, то стоит ждать роста британца вплоть до уровня 1,7175.

В четверг, 24 июля, будут опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. Мы не исключаем снижения данных показателей на фоне продолжающихся военных действий на Украине. МВФ уже заявил о негативном влиянии украинских событий на европейский регион. Пара EUR/USD при пробое уровня поддержки 1,3475 к концу недели может снизиться к отметке 1,3400.

Также, в четверг, Резервный банк Новой Зеландии объявит свое решение по ключевой процентной ставке в стране. В случае если ставка вырастит на 25 б.п. до уровня 3,50% годовых, пара NZDUSD может протестировать отметку 0,8800.