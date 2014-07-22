Обзор по валютным парам на 22.07 от компании EXNESS

XAUUSD: под давлением перед публикацией макроэкономической статистики из США

Покупать при отбое от уровня 1294 с целью 1324. Стоп-лосс = 1280.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в США. Ожидается, что в июне темпы роста данного показателя составят 2,1% (г./г.), превысив на 0,1 п.п. таргетируемое ФРС США значение инфляции. Высокое инфляционное давление будет способствовать ужесточению денежно-кредитной политики в США.

Евро под давлением после высказываний МВФ

Продавать при пробое уровня 1,3500 с целью 1,3400. Stop-Loss = 1,3550.

Причина торговой стратегии.

МВФ вчера высказал опасения по поводу среднесрочных перспектив Германии на фоне "рискованного" международного контекста. По его мнению, положительное сальдо платежного баланса Германии начнет постепенно снижаться. Мы полагаем, что в случае введения европейскими государствами новых санкций против РФ, темпы роста ВВП большинства европейских экономик переместятся в отрицательную зону, что вынудит ЕЦБ прибегнуть к полномасштабной программе покупок активов.

USDJPY: рост после публикации индекса деловой активности в промышленном секторе Японии

Покупать при отбое от уровня 101,44 с целями 101,77 и 102,20. Стоп-лосс = 101,00.

Причина торговой стратегии.

Индекс деловой активности во всех отраслях промышленности Японии в мае вырос на 0,6%(м./м.) при прогнозе +0,7%(м./м.). Более слабая оценка показателя окажет давление на курс национальной валюты. Между тем, стоит учитывать возобновление спроса на йену в качестве защитного актива при обострении геополитической ситуации в мире.

AUDUSD: рост после публикации индекса опережающих экономических индикаторов Китая

Покупать при пробое уровня 0,9420 с целями 0,9455 и 0,9495. Stop-Loss = 0,9360.

Причина торговой стратегии.

Индекс опережающих экономических индикаторов Китая от Conference Board в июне вырос на 1,3% (м./м.), предыдущее значение +0,7%(м./м.). Ускорение темпов роста данного индекса, отражающего перспективы развития крупнейшей азиатской экономики в ближайшие 3-6 месяцев, может оказать поддержку товарно-сырьевым валютам.

USDCHF: рост на фоне снижения торгового баланса Швейцарии

Покупать сейчас с целями 0,9035 и 0,9135. Stop-Loss = 0,8940. Текущая цена = 0,8986.

Причина торговой стратегии.

Торговый баланс Швейцарии в июне снизился с 2,85 млрд. до 1,38 млрд., оказавшись хуже консенсус-прогноза в 2,97 млрд. Снижение чистого экспорта, входящего в структуру ВВП Швейцарии, окажет давление на курс национальной валюты.

GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,7060

Покупать при отбое от уровня 1,7060 с целью 1,7110. Стоп-лосс = 1,7020.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликована статистика по производственным заказам в Великобритании от Конфедерации британских промышленников (CBI). В июле ожидается сокращение баланса заказов с 11 п. до 9 п., что может оказать давление на курс фунта.