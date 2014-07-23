Обзор по валюте на 23.07.2014 от компании EXNESS

Единая европейская валюта продолжает пребывать под давлением по мере нарастания напряженности в отношении украинского кризиса, способного разорвать часть экономических отношений ЕС и РФ, товарооборот между которыми составляет порядка 400 млрд. долл. После пробоя уровня поддержки 1,3490 евро, вероятно, продолжит свое скатывание к уровню 1,3400 в среднесрочной перспективе.



И сегодня в 12.30 МСК были опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии, которые показали единогласие членов Комитета в отношении денежно-кредитной политики – 9 голосами из 9 возможных было принято решение сохранить объем покупок активов на уровне 375 млрд. фунтов, как и ключевую процентную ставку в 0,5%. В это же время была опубликована позитивная статистика по числу выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании. Данный показатель в июне вырос с 41,9 тыс. до 43,3 тыс., что несколько активизировало покупки фунта. По паре GBPUSD возможное падение к уровню поддержки 1,7040 стоит использовать для открытия длинных позиций.



Участники валютного рынка с нетерпением ждут завтрашнего решения Резервного Банка Новой Зеландии по ключевой процентной ставке. Ожидается, что ставка будет повышена на 25 б.п. до уровня 3,50%. Ужесточению денежно-кредитной политики в этой стране способствует ускорение темпов роста потребительских цен во 2 кв. 2014 года с 1,5%(г./г.) до 1,6%(г./г.). По паре NZDUSD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 0,8716.