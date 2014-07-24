Обзор по валютным парам на 24.07 от компании EXNESS

GBPUSD: консолидация перед публикацией статистики по розничным продажам в Великобритании



Покупать при пробое уровня 1,7060 с целью 1,7175. Стоп-лосс = 1,7000.



Причина торговой стратегии.



Вчера были опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии, которые показали единогласие членов Комитета в отношении денежно-кредитной политики – 9 голосами из 9 возможных было принято решение сохранить объем покупок активов на уровне 375 млрд. фунтов, как и ключевую процентную ставку в 0,5%. Некоторые эксперты прогнозировали, что один или два члена Комитета проголосуют за повышение ставок. В результате фунт снизился к уровню поддержки 1,7022. Сегодня днем поддержку фунту может оказать статистика по розничным продажам в Великобритании. Ожидается, что объем продаж в июне вырастит на 0,2%(м./м.) после падения на 0,5%(м./м.) в мае месяце.



Пара USDCAD консолидируется в диапазоне 1,0709-1,0765



Покупать при отбое от уровня 1,0709 с целью 1,0765. Stop-Loss = 1,0660.



Причина торговой стратегии.



Розничные продажи в мае в Канаде выросли на 0,7%(м./м.) при прогнозе 0,6%(м./м.). Более сильная макроэкономическая статистика позволила канадскому доллару укрепиться против своего американского коллеги. Возможное падение пары USDCAD к уровню 1,0709 можно использовать для открытия длинных позиций.



USDJPY: под давлением на фоне увеличения дефицита торгового баланса Японии



Покупать при пробое уровня 101,60 с целью 102,20. Stop-Loss = 101,20.



Причина торговой стратегии.



Дефицит торгового баланса Японии в июне составил 822 млрд. йен, ожидалось 684 млрд. йен, предыдущее значение дефицита 909 млрд. йен. Слабая макроэкономическая статистика по торговому балансу будет способствовать сворачиваю операций carry trade с использованием йены в краткосрочной перспективе.



NZDUSD: под давлением после заявления управляющего РБНЗ Уилера



Продавать при пробое уровня 0,8568 с целями 0,8516 и 0,8401. Стоп-лосс = 0,8650.



Причина торговой стратегии.



Резервный Банк Новой Зеландии увеличил ключевую процентную ставку на 25 б.п. до уровня 3,50%, как и ожидалось. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики «киви» обвалился после заявления управляющего РБНЗ Уилера. Он отметил, что текущий курс новозеландского доллара является неоправданно высоким и неустойчивым, а в будущем может значительно упасть.



«Осси» получил поддержку от макроэкономической статистики по Китаю



Покупать при отбое от уровня 0,9420 с целями 0,9455 и 0,9495. Stop-Loss = 0,9360.



Причина торговой стратегии.



Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в июле вырос с 50,7 п. до 52,0 п. Данные сигнализируют о вероятном будущем ускорении темпов роста промышленного производства в крупнейшей азиатской экономике. Учитывая, что Китай предъявляет спрос на 90% экспортируемых Австралией товаров, можно ожидать укрепления «осси».



EURUSD: под давлением перед публикацией индексов PMI в еврозоне и США



Продавать при пробое уровня 1,3435 с целью 1,3300. Стоп-лосс = 1,3515.



Причина торговой стратегии.



Сегодня будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в производственном секторе еврозоны и США. Кроме того, участники рынка узнают еженедельную статистику по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также динамику продаж новых домов в этой стране. Ожидания сильных данных по США, против слабых в еврозоне, продолжат оказывать давление на евро. Между тем, если европейские государства сегодня не будут вводить новые санкции против РФ, мы не исключаем существенной коррекции евро к предыдущему падению.