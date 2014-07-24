Рубль держит оборону перед возможным расширением санкций против РФ со стороны ЕС

Сегодня российский рубль находится под умеренным давлением на фоне возможного расширения санкций ЕС против РФ. Однако учитывая то, что США с момента авиакатастрофы в небе над Украиной не представили доказательств причастности к этой трагедии РФ, вероятность введения европейцами санкций против целых секторов российской экономики снизилась. Скорее всего, ЕС ограничится расширением списка россиян, которым будет запрещен въезд на его территорию.



Между тем, поддержку рублю сегодня оказывает статистика по крупнейшим торговым партнерам РФ - Китаю и Германии. Предварительные индексы деловой активности в производственных секторах этих стран в июле выросли с 50,7 п. до 52,0 п. и с 52,0 п. до 52,9 п. соответственно, создав предпосылки к ускорению темпов роста ВВП Китая и Германии в 3 кв. 2014 года.



В краткосрочной перспективе пара USD/RUB вероятно продолжит консолидацию около уровня 34,80, учитывая продолжающиеся продажи экспортерами валютной выручки перед выплатой НДПИ 25 июля.