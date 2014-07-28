Прогноз на неделю 28.07.2014 – 01.08.2014

Ключевым событием этой недели станет двухдневное заседание ФРС США 29-30 июля. Ожидается, что американский регулятор в очередной раз сократит программу покупок активов QE3 с 35 млрд. до 25 млрд. долл. Уже с высокой долей уверенности можно прогнозировать, что на заседании FOMC 16-17 сент. данная программа сократится с 25 млрд. до 15 млрд., и завершится QE3 28-29 окт. окончательным сокращением на 15 млрд. долл. Вероятно, завершение программы покупок активов увеличит долгосрочные процентные ставки в США, оказав тем самым поддержку мировой резервной валюте.

Другими значимыми событиями этой недели станут данные по ВВП США за 2 кв. 2014 года, статистика по рынку труда в этой стране за июль месяц, окончательные оценки по индексам деловой активности в промышленности таких гигантов, как Китая, Японии, Германии, Великобритании, США, РФ за июль месяц. Учитывая намерения EC 29 июля ввести санкции против крупных энергетических компаний РФ, мы ожидаем продолжения снижения европейских активов. Ключевая валютная пара EUR/USD к концу недели может достигнуть уровня поддержки 1,3300, пара GBP/USD – уровня 1,6900.

Интересную динамику в середине недели могут показать йеновые курсы. Несмотря на вероятное сокращение объема промышленного производства, и потребительских расходов в Японии за июнь месяц, мы не исключаем попыток японской валюты, выступающей в качестве защитного актива, укрепиться против доллара США на фоне сворачивания операций carry trade. Полагаем, пара USD/JPY продолжит консолидироваться в диапазоне 101,60-102,20.