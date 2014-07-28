В начале недели ожидается рост ставок межбанковского кредитования в РФ

После того, как в минувшую пятницу Банк России увеличил ключевую процентную ставку на 50 б.п. до 8%, цены на российские ОФЗ снизились, в результате чего, доходность к погашению по 10-ти летним ОФЗ выросла с 9,21% до 9,28%. В ближайшие дни мы ожидаем роста ставки межбанковского кредитования mosprime overnight на те же 50 б.п. с 8,63% до 9,13%.

Согласно налоговому календарю сегодня российские компании выплачивают налог на прибыль, а 30 июля налог на имущество организаций, что может поддержать некоторый спрос на российскую валюту. Тем не менее, участники рынка прекрасно понимают, что главенствующим фактором для российских активов остается угроза введения санкций против крупных энергетических компаний РФ со стороны ЕС, которая может реализоваться уже завтра. Кроме того, распродажам валют развивающихся рынков на этой неделе будет способствовать вероятное сокращение программы покупок активов QE3 на 10 млрд. долл. со стороны ФРС США в эту среду. После пробоя парой USD/RUB локального уровня сопротивления 35,25, техническая картина по рублю изменилась к худшему. Пусть и в краткосрочной перспективе риски укрепления мировой резервной валюты до 35,85 рублей усилились.





28 июля 2014

Аналитик компании EXNESS Кочергин Сергей