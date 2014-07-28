Обзор по валютным парам на 28.07

EURUSD: под давлением после публикации индекса деловых настроений в деловых кругах Германии от Ifo



Продавать при пробое уровня 1,3400 с целью 1,3300. Stop-Loss = 1,3475.



Причина торговой стратегии.



Индекс настроений в деловых кругах Германии от Ifo в июле снизился с 109,7 п. до 108,0 п. Кроме того, в этом же месяце снижение показали индексы экономических ожиданий и оценки текущих ситуации от Ifo. Данные, основанные на опросе руководителей 7 тыс. немецких компаний, могут сигнализировать о стагнации крупнейшей экономики еврозоны в ближайшие 6 месяцев.



GBPUSD: существуют риски снижения пары к уровню 1,6883



Продавать при пробое уровня 1,6958 с целью 1,6883. Стоп-лосс = 1,7008.



Причина торговой стратегии.



ВВП Великобритании во 2 кв. 2014 года вырос на 3,1% (г./г.), как и ожидалось. Между тем, последние протоколы Банка Англии показали, что Комитет по монетарной политике Банка Англии планирует сохранить в краткосрочной перспективе ключевую процентную ставку в стране на исторически низком уровне в 0,5%. Росту мировой резервной валюты на рынке FOREX в ближайшее время будет способствовать сохранение геополитической напряженности на Украине и в Секторе Газа.



USDJPY: вероятен рост пары выше уровня 101,93



Покупать при пробое уровня 101,93 с целью 102,75. Stop-Loss = 101,30.



Причина торговой стратегии.



Отчетность американских компаний за 2 кв. 2014 года продолжает радовать покупателей американских активов. К настоящему моменту уже отчиталась почти половина компаний, входящих в состав индекса S&P500. Прибыль более 75% отчитавшихся компаний превысила прогноз. По паре USD/JPY при пробое уровня сопротивления 101,93 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.



EURJPY: существуют риски тестирования парой уровня поддержки 136,35



Продавать при пробое уровня 136,35 с целью 135,50. Stop-Loss = 137,00.



Причина торговой стратегии.



Дефляционные процессы, терзавшие Японию более 20 лет, сейчас начитают разрастаться и в еврозоне. На июльском заседании Банка Японии было принято решение сохранить увеличение денежной базы на 60-70 трлн. иен ($590-690 млрд.) в год. Однако говорить о расширении данной программы в Японии пока не приходится, учитывая, что CPI Японии по итогам июня составил 3,3%, что выше таргетируемого значения в 2,0% . В еврозоне с существующей инфляцией в 0,5% при целевом уровне 2,0%, наоборот думают о расширении денежного предложения уже этой осенью.





USDCHF: рост после публикации данных по заказам на товары длительного пользования в США



Покупать при отбое от уровня 0,9035 с целью 0,9150. Стоп-лосс = 0,8950.



Причина торговой стратегии.



Объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 0,7%(м./м) при прогнозе 0,4%(м./м.). Увеличение данного показателя, входящего в структуру потребительских и инвестиционных расходов американских домохозяйств и фирм, оказало поддержку мировой резервной валюте, в результате чего пара USD/CHF обновила максимум 0,9035.



XAUUSD: под давлением перед публикацией PMI США в сфере услуг



Покупать при отбое от уровня 1287 с целью 1325. Стоп-лосс = 1270.



Причина торговой стратегии.



Перед предстоящим июльским заседанием ФРС США, на котором вероятно будет принято решение сократить программу QE3 еще на 10 млрд. долл., цены на золото могут вновь вернуться к уровню поддержки 1287 долл. Кроме того, ожидания июльского роста индекса деловой активности в сфере услуг США продолжат поддерживать спрос на мировую резервную валюту.