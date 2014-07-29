Подробный обзор по валютным парам на 29.07 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне возможного ввода санкций против крупных российских компаний

Продавать при пробое уровня 1,3400 с целью 1,3300. Stop-Loss = 1,3475.

Причина торговой стратегии.

На этой неделе ЕС планирует расширить санкции против крупных российских компаний (Сбербанка, ВТБ и др.). Учитывая, тесную связь российской и европейской экономик, введение санкции затормозит темпы роста ВВП РФ и ЕС, оказав давление на рубль и евро.





GBPUSD: под давлением перед публикацией числа выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,6950 с целью 1,6900. Стоп-лосс = 1,7000.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликовано число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь. Снижение данного показателя на протяжении последних 6 месяцев служит ограничением к совершению сделок на рынке жилой недвижимости Великобритании, оказывая давление на фунт.





USDJPY: рост после публикации данных по расходам японских домохозяйств

Покупать при отбое от уровня 101,93 с целью 102,75. Stop-Loss = 101,30.

Причина торговой стратегии.

Темпы снижения расходов японских домохозяйств в июне снизились с 8% до 3% в годовом выражении. Таким образом, после апрельского введения налога с продаж сейчас наблюдается восстановление потребительской активности в Японии, что способствует совершению сделок carry trade с использованием йены.



AUDUSD: пара получает поддержку от агентства S&P

Покупать при пробое уровня 0,9421 с целью 0,9495. Stop-Loss = 0,9370.

Причина торговой стратегии.

Сегодня агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Австралии на уровне AAA со стабильным прогнозом. На данный момент спрэд доходности между 10-ти летними государственными облигациями Австралии и США составляет 96 базисных пунктов, даже не смотря на наличие у США более низкого по шкале S&P рейтинга: AA+, что делает номинальную доходность при вложении средств в австралийские бонды выше.



NZDUSD: под давлением на фоне снижения цен на молочную продукцию в Новой Зеландии

Продавать сейчас с целью 0,8400. Стоп-лосс = 0,8570. Текущая цена = 0,8511.

Причина торговой стратегии.

Крупнейший новозеландский производитель молочных продуктов Fonterra заявил о пересмотре прогноза выплат молочным фермерам, после падения цен на молочную продукцию на мировых рынках. Как известно, данная продукция является важной составной частью экспорта Новой Зеландии. Таким образом, в ближайшие месяцы можно ожидать снижения прибыли национальных производителей молочных продуктов.



XAUUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительского доверия в США от Conference Board

Продавать при пробое уровня 1300 с целью 1287. Стоп-лосс = 1310.

Причина торговой стратегии.

Сегодня вечером будет опубликован индекс потребительского доверия в США от Conference Board,основанный на опросе 5 тыс. американских домохозяйств. Ожидается рост показателя с 85,2 п. до 85,5 п., что может оказать некоторую поддержку мировой резервной валюте. Сдерживающим фактором для доллара сегодня выступит вероятное снижение индекса цен на дома в 20-ти крупнейших городах США.