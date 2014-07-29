Валютный обзор на 29.07.2014

Валютный обзор на 29.07.2014

В понедельник на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистки основные валютные пары провели в довольно узких диапазонах – евро консолидировалась около уровня 1,3430, фунт в диапазоне 1,6970-1,7000, а пара USDJPY немного прибавила в весе, подобравшись к отметке 101,90.

Сегодня единая европейская валюта продолжит находиться под давлением по мере ввода ЕС новых санкций против РФ. Германия, экономически тесно связанная с Россией, вероятно существенно затормозит в росте, оказав мультиплицирующий негативный эффект на другие более слабые государства еврозоны. Отметим, что институциональные инвесторы еще с мая начали распродавать европейские активы и покупать более высокодоходные в Австралии и Новой Зеландии. Инвесторов привлекают 10-ти летние австралийские и новозеландские бонды, которые соответвенно торгуются с доходностями на 231 б.п. и 306 б.п. выше аналогичных немецких облигаций. В краткосрочной перспективе мы не исключаем тестирования парой EUR/USD уровня поддержки 1,3350.

Сегодня в 12.30 МСК была опубликована позитивная макроэкономическая статистика по Великобритании, которая показала рост числа выданных разрешений на ипотечное кредитование в июне с шестимесячного минимума 62 тыс. до 67 тыс. Полагаем улучшение деловой активности на рынке жилья Великобритании позволит фунту в краткосрочной перспективе протестировать уровень 1,7030.

Вечером пара USD/JPY вероятно продолжит свой рост к отметке 102,25 по мере того, как инвесторы будут отыгрывать позитивную статистику по Японии, связанную с июньским замедлением темпов снижения расходов японских домохозяйств с 8%(г./г.) до 3%(г./г.) в годовом выражении.