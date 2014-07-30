Покупай на слухах – продавай на фактах

Как и ожидалось, ЕС вслед за США, Канадой, Японией ввел вчера 3-й пакет санкций против финансового, нефтяного и оборонного секторов российской экономики. В частности, ограничения коснутся новых сделок по покупке российских акций и облигаций со сроком обращения более 3 месяцев, выпущенные банками с госучастием, а также их дочек. Между тем, эти кредитные учреждения теоретически могут привлечь дополнительные денежные ресурсы не через выпуск еврооблигаций, а посредством получения прямых кредитов со стороны ряда европейских банков. Кроме того, ограничения могут не коснуться того же Сбербанка, 50%+1акция которого принадлежат независимому ЦБ РФ. Это отчасти подтверждается тем, что США вчера ввели санкции не против Сбербанка, а против его коллег – ВТБ, Банка Москвы, Россельхозбанка. Шансы на отмену санкций со стороны ЕС оставляет фраза о том, что данный пакет санкций вводится не бессрочно, как в США, а лишь на год с возможностью пересмотра через 3 месяца. И сегодня Банк России, как кредитор последней инстанции, заявил о поддержке кредитных учреждений, попавших под санкции. Напомним, что во время кризиса 2008-2009 годов Банк России предоставлял даже необеспеченные кредиты российским коммерческим банкам. А в начале июля 2011 ЦБ и АСВ приняли решение предоставить тому же Банку Москвы финансовую поддержку в объеме 295 миллиардов рублей под очень низкую ставку в 0,51% сроком на 10 лет. Вероятно, в ближайшее время мы увидим, как ЦБ вместе с 5-ой крупнейших банков РФ будет рефинансировать долги таких крупных компаний, как Мечел, Роснефть, Новатэк и др.

Несмотря на текущую фиксацию коротких позиций по рублю, к американской сессии мы ожидаем возобновления продаж российской валюты на фоне ожидаемого сворачивания программы QE3 в США на 10 млрд. долл. В краткосрочной перспективе риски тестирования парой USD/RUB отметки 36,10 остаются высокими.