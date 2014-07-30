Обзор по валюте на 30.07.2014 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне ввода ЕС 3-го пакета санкций против РФ

Продавать при пробое уровня 1,3399 с целью 1,3300. Stop-Loss = 1,3475.

Причина торговой стратегии.

Вчера ЕС ввел санкции против финансового, нефтяного и оборонного секторов российской экономики. В ЕС оценивают возможные потери от санкций для Европы в 40 млрд. евро (0,3% ВВП ЕС) в этом году, а в 2015 году – в 50 млрд. евро (0,4% ВВП ЕС) на фоне возможного принятия ответных мер со стороны РФ.



GBPUSD: существуют риски снижения к уровню 1,6900

Продавать при отбое от уровня 1,6951 с целью 1,6900. Стоп-лосс = 1,7000.

Причина торговой стратегии.

Несмотря на рост в июне числа выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании с 62 тыс. до 67 тыс., британская валюта пробила ключевой уровень поддержки 1,6950. Сегодня в ожидании сильной макроэкономической статистики из США, фунт может опуститься к уровню 1,6900.



USDJPY: рост после публикации объема промышленного производства в Японии

Покупать при пробое уровня 102,15 с целью 102,75. Stop-Loss = 101,65.

Причина торговой стратегии.

Японская валюта продолжает находиться под давлением после публикации данных по объему промышленного производства в Японии. Показатель, отражающий ситуацию в реальном секторе национальной экономики, в июне снизился на 3,3% (м./м.) после роста на 0,7%(м./м.) месяцем ранее. Участники рынка не исключают вероятности расширения программы количественного смягчения Банком Японии для поддержки экономического роста в стране.



XAUUSD: под давлением перед публикацией ВВП США за 2 кв. 2014 года

Продавать при пробое уровня 1295 с целью 1278. Стоп-лосс = 1310.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 2 кв. 2014 года. В отчетном периоде ожидается рост показателя на 3,1% (кв./кв.) после снижения на 2,9%(кв./кв.) в 1 кв. 2014 года. Рост основного макроэкономического показателя увеличит вероятность скорого сокращения программы покупок активов в США, оказав поддержку мировой резервной валюте.



USDCHF: рост на фоне вероятного сокращения на 10 млрд. долл. программы QE3 в США

Покупать при пробое уровня 0,9081 с целью 0,9156. Stop-Loss = 0,9030.

Причина торговой стратегии.

Индикатор потребления в Швейцарии от UBS в июне вырос с 1,80 п. до 2,06 п. Данные отражают вероятное увеличение потребительских расходов швейцарских домохозяйств, что может оказать поддержку франку. Тем не менее, ожидаемое сегодня сокращение на 10 млрд. долл. программы покупок активов QE3 в США обеспечивает доллару неоспоримое преимущество.



USDCAD: пара делает попытку обновить вчерашний максимум 1,0866

Покупать при пробое уровня 1,0866 с целью 1,0950. Стоп-лосс = 1,0816.

Причина торговой стратегии.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано не только к оценке ВВП США за 2 кв. 2014 года, но и к решению ФРС США по ключевой процентной ставке и программе покупок активов QE3. Кроме того, комментарии Дж. Йеллен по инфляции и будущим темпам роста американской экономики могут существенно увеличить волатильность «луни». При пробое уровня 1,0866 стоит рассмотреть покупки мировой резервной валюты.