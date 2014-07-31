Обзор по валютным парам на 31.07 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией данных по инфляции и безработице в еврозоне

Продавать при пробое уровня 1,3400 с целью 1,3300. Stop-Loss = 1,3475.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 9.00 GMT будут опубликованы данные по инфляции и безработице в еврозоне. После введения ЕС санкций против РФ до ноября 2014 года, мы ожидаем в ближайшие 3 месяца ухудшения макроэкономических показателей в европейском регионе (роста безработицы, снижения инфляции и ВВП). Таким образом, ЕЦБ, становясь заложником геополитического конфликта в Европе, вероятно, этой осенью запустит программы LTRO и QE.

GBPUSD: под давлением на фоне снижения индекса потребительского доверия в Великобритании от компании Gfk

Продавать при пробое уровня 1,6900 с целью 1,6850. Стоп-лосс = 1,6950.

Причина торговой стратегии.

Индекс потребительского доверия в Великобритании от компании Gfk в июле снизился с 1 до (-2) пунктов, что указывает на вероятное сокращение потребительских расходов британских домохозяйств, формирующих значительную часть ВВП Великобритании.

AUDUSD: под давлением на фоне ухудшения деловой активности в строительном секторе Австралии

Продавать при отбое от уровня 0,9330 с целью 0,9210. Stop-Loss = 0,9400.

Причина торговой стратегии.

Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии в июне сократилось на 5,0%(м./м.) после роста на 10,3% (м./м.) в мае. Данные показывают сокращение деловой активности в строительном секторе страны. Кроме того, давление на курс «осси» оказывает снижение индекса экспортируемых Австралией товаров во 2-м кв. 2014 года на 7,9% (кв./кв.).



XAUUSD: вероятно тестирование поддержки 1287 долл.

Покупать при отбое от уровня 1287 с целью 1311. Стоп-лосс = 1280.

Причина торговой стратегии.

ВВП США в 2 кв. 2014 года превзошел консенсус-прогноз 3,1%(кв./кв.), составив 4,0% (кв./кв.). Дефлятор ВВП, отражающий инфляционные ожидания, в отчетном периоде вырос с 1,3% до 2,0%. В результате публикации сильной статистики доходность к погашению 10-ти летних американских бондов выросла с 2,46% до 2,55%, усилив позиции мировой резервной валюты на рынке FOREX.

Отчет по количеству рабочих мест в частном секторе США от компании ADP не помешал росту пары USDCHF

Покупать при отбое от уровня 0,9079 с целью 0,9154. Stop-Loss = 0,9030.

Причина торговой стратегии.

Количество рабочих мест в частном секторе США от компании ADP в июле выросло на 218 тыс. при прогнозе 234 тыс., предыдущее значение 281 тыс. Но за 3 месяца среднее значение показателя было выше 218 тыс., составив 226 тыс. Полагаем, что позитивные ожидания июльского отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора США, поддержат спрос на доллар.

USDJPY: рост на фоне сокращения программы QE3 в США

Покупать при отбое от уровня 102,68 с целью 104,00. Стоп-лосс = 102,00.

Причина торговой стратегии.

Вчера ФРС США сохранила ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, программа покупок активов QE3 была сокращена с 35 млрд. до 25 млрд. долларов. Однако ФРС США подчеркнула, что процентные ставки останутся низкими продолжительное время после завершения программы QE3. По мнению американского регулятора в настоящее время на фоне сохраняющихся проблем на рынке жилья уместно сохранение крайне мягкой монетарной политики. После снятия перекупленности ожидаем роста пары USDJPY.