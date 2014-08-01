Обзор по валюте на 01.08.2014 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне снижения инфляционного давления в еврозоне

Продавать при пробое уровня 1,3380 с целью 1,3300. Stop-Loss = 1,3451.

Причина торговой стратегии.

Предварительный индекс потребительских цен в еврозоне в июле снизился с 0,5%(г./г.) до 0,4%(г./г.), отразив усиление дефляционных процессов в регионе. Несмотря на снижение уровня безработицы с 11,6% до 11,5% в июне, мы не исключаем, что в ближайшие месяцы ЕЦБ запустит программу покупок активов в еврозоне.



GBPUSD: под давлением перед публикацией PMI Великобритании в производственном секторе

Продавать при пробое уровня 1,6857 с целью 1,6810. Стоп-лосс = 1,6900.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликован индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Великобритании. В июле ожидается снижение показателя с 57,5 п. до 57,2 п., что может оказать некоторое давление на фунт.



AUDUSD: консолидация выше уровня поддержки 0,9277

Продавать при пробое уровня 0,9277 с целью 0,9210. Stop-Loss = 0,9330.

Причина торговой стратегии.

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Австралии в июле вырос с 48,9 п. до 50,7 п. Однако, индекс цен производителей Австралии во 2 кв. 2014 года замедлился с 2,5% до 2,3% в годовом выражении. Снижение инфляционного давления предполагает сохранение ключевой процентной ставки в Австралии на минимальном за последний год уровне в 2,5%.



XAUUSD: под давлением перед публикацией данных по рынку труда в США

Продавать при пробое уровня 1280 с целью 1260. Стоп-лосс = 1291.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по рынку труда в США за июль месяц. Ожидается, что уровень безработицы в этой стране не изменится, составив 6,1%, а число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора вырастит на 231 тыс. Рост доходности 10-ти летних государственных облигаций США за последние 2 дня с 2,46% до 2,57% предполагает дальнейшее укрепление мировой резервной валюты.



USDCHF: консолидация выше уровня поддержки 0,9079

Покупать при отбое от уровня 0,9079 с целью 0,9154. Stop-Loss = 0,9030.

Причина торговой стратегии.

Помимо данных по рынку труда в США сегодня ожидается публикация доходов и расходов американских потребителей, финальная оценка индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета, а также индекса деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе США от ISM. Ожидается, что все показатели с начала лета продемонстрируют рост, что укрепит уверенность участников рынка в восстановлении крупнейшей экономики мира.





В краткосрочной перспективе пара USDJPY может протестировать уровень 104,00

Покупать при пробое уровня 103,08 с целью 104,00. Стоп-лосс = 102,50.

Причина торговой стратегии.

Индекс стоимости рабочей силы в США во 2 кв. 2014 года вырос на 0,7% (кв./кв.), превысив консенсус-прогноз 0,5% (кв./кв.). Рост вознаграждения за один рабочий час сигнализирует о будущем увеличении цен на товары и услуги в США, что приводит к росту инфляционного давления. Помимо позитивной статистики по США, данные, по деловой активности в производственном секторе Японии, оказались хуже ожиданий. В июле японский PMI снизился с 51,5 п. до 50,5 п., оказав давление на национальную валюту.