Данные по рынку труда в США могут обвалить евро до уровня 1,3300

Мировая резервная валюта продолжает пользоваться спросом на рынке FOREX после вчерашних данных по индексу стоимости рабочей силы в США. Указанный показатель во 2 кв. 2014 года превысил консенсус-прогноз 0,5%(кв./кв.), составив 0,7% (кв./кв.) просигнализировав о растущем инфляционном давлении в США. Это в свою очередь повысило вероятность скорого повышения ключевой процентной ставки в этой стране. Европейская валюта продолжает находиться под давлением на фоне июльского замедления годовых темпов роста потребительской инфляции в еврозоне с 0,5% до 0,4%, что может потребовать от ЕЦБ уже этой осенью запустить программы стимулирования LTRO и QE в европейском регионе.



Ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация июльских данных по рынку труда в США. В случае если число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США вырастит более чем на 231 тыс., стоит ожидать снижения пары EUR/USD к отметке 1,3300.