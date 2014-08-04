Санкции против РФ оказали давление на деловую активность в ЕС

Прогноз на неделю 04.08.2014 – 08.08.2014

По итогам прошлой недели стало известно об июльском замедлении индексов деловой активности в производственных секторах Еврозоны, Великобритании, Японии, что вероятно связано с введением этими странами санкций против РФ.

На этой неделе состоятся заседания Резервного банка Австралии, ЕЦБ и Банка Англии. Ожидается, что регуляторы сохранят ключевые процентные ставки на уровнях 2,50%, 0,15% и 0,50% соответственно. Давление на курс «осси» в четверг могут оказать данные по рынку труда в Австралии, что может привести к тестированию австралийцем отметки 0,9250. Единая европейская валюта может вновь снизиться к уровню 1,3365, если статистика по объему промышленного производства в 3-х крупнейших экономиках еврозоны - Германии, Франции и Италии, а также июньские данные по розничным продажам в еврозоне окажутся хуже ожиданий. В случае прогнозируемого снижения с 2,3% до 1,5% годовых темпов роста объема промышленного производства в Великобритании фунт может протестировать отметку 1,6750.

Пара USD/JPY в течение недели, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 102,20 -103,00 на фоне слабых июльских данных по рынку труда в США, усиливших неопределенность в сроках повышения ключевой процентной ставки в этой стране.