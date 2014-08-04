Кредитные риски усиливают давление на рубль

После введения странами G7 санкций против РФ обслуживать внешние долги российским компаниям стало сложнее. На фоне общего ухудшения ситуации в российской экономике и разрастания кредитных рисков за последние недели приостановили свою деятельность такие крупные туристические и страховые компании в РФ, как «Нева», «Лабиринт», «Восхождение».



На фоне падения реальных доходов населения в июне доля предоставленных гражданам ссуд, не погашенных в установленный срок, достигла рекордного за последние 4 года значения в 14,7%. В связи с июльским ужесточением процентной политики в РФ доля просрочек по кредитам в краткосрочной перспективе вероятно еще вырастит.



С окончанием налогового периода ставка межбанковского кредитования mosprime overnight по итогам прошлой недели снизилась с 9,17% до 8,07%, создав предпосылки к ослаблению рубля на этой неделе. По паре USD/RUB в краткосрочной перспективе ожидаем повторного тестирования максимума прошлой недели 35,87.