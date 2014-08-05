Обзор валютного рынка 05.08.2014

GBPUSD: консолидация перед публикацией PMI Великобритании в сфере услуг

Покупать при пробое уровня 1,6870 с целью 1,6920. Стоп-лосс = 1,6820.

Причина торговой стратегии.

Британская валюта вчера позитивно отреагировала на данные по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании. Несмотря на снижение в июле, данный показатель превысил консенсус-прогноз 62,1 п., составив 62,4 п. Сегодня поддержку фунту могут оказать данные по PMI Великобритании в сфере услуг на фоне ожидаемого роста показателя с 57,7 п. до 58,1 п.



AUDUSD: рост на фоне сохранения ключевой процентной ставки в Австралии на уровне 2,5%

Покупать выше уровня 0,9345 с целью 0,9410. Stop-Loss = 0,9295.

Причина торговой стратегии.

Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку в стране без изменений, на уровне 2,5%, как и ожидалось. Поддержку курсу «осси» сегодня оказывают позитивные данные по внешней торговле. В частности, торговый баланс Австралии в июне вырос с (-2,04 млрд.) до (-1,68 млрд.), превысив прогноз (-2,00 млрд.).



NZDUSD: под давлением на фоне снижения PMI Китая в сфере услуг от HSBC

Покупать при отбое от уровня 0,8462 с целью 0,8534. Stop-Loss = 0,8400.

Причина торговой стратегии.

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от HSBC в июле снизился с 53,1 п. до 50,0 п. Данные негативны для национальной экономики, что может оказать некоторое давление на товарно-сырьевые валюты, в том числе и «киви». Возможное снижение пары NZD/USD к уровню поддержки 0,8462 стоит использовать для открытия краткосрочных длинных позиций в преддверии завтрашних данных по рынку труда в Новой Зеландии.



XAUUSD: консолидация перед публикацией PMI США в сфере услуг

Покупать при отбое от уровня 1280 с целями 1297 и 1311. Стоп-лосс = 1270.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 14.00 GMT будет опубликован индекс деловой активности менеджеров по снабжению в непроизводственном секторе США от ISM. В июле ожидается рост показателя с 56,0 п. до 56,6 п. Учитывая, что сделки в сфере услуг формируют значительную часть ВВП США, мы не исключаем небольшого укрепления мировой резервной валюты.



EURUSD: консолидация перед публикацией макроэкономической статистики по еврозоне

Покупать при пробое уровня 1,3445 с целью 1,3510. Стоп-лосс = 1,3395.

Причина торговой стратегии.

Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix в августе существенно снизился с 10,1 п. до 2,7 п., что вероятно связано с недавним вводом ЕС санкций против РФ. Сегодня мы не исключаем, что июльский PMI в сфере услуг еврозоны окажется хуже прогноза 54,4 п. Между тем поддержку европейской валюте могут оказать данные по розничным продажам в еврозоне за июнь. В отчетном периоде ожидается рост показателя на 0,4% (м./м).



USDCHF: консолидация перед публикацией статистики по производственным заказам в США

Покупать при пробое уровня 0,9100 с целью 0,9154. Stop-Loss = 0,9050.

Причина торговой стратегии.

Слабая июльская статистика по рынку труда в США охладила интерес к покупкам мировой резервной валюты за последние две торговых сессии. Сегодня росту спроса на доллар может поспособствовать публикация июньской статистики по производственным заказам в США.