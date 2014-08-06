Обзор валютного рынка 06.08.2014

XAUUSD: цены консолидируются выше уровня 1280 долл.

Покупать при отбое от уровня 1280 с целями 1297 и 1311. Стоп-лосс = 1270.

Причина торговой стратегии.

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в непроизводственном секторе США от ISM в июле вырос с 56,0 п. до 58,7 п., превзойдя прогноз 56,6 п. Данные в очередной раз подтверждают восстановление крупнейшей экономики мира, что заставляет инвесторов поверить в более скорый рост ключевой процентной ставки в США. Между тем продолжающийся военный конфликт на юго-востоке Украины по- прежнему удерживает золото от более глубокого падения.



EURUSD: существуют риски снижения к уровню 1,3300

Продавать при пробое уровня 1,3350 с целью 1,3300. Стоп-лосс = 1,3400.

Причина торговой стратегии.

Опубликованные вчера данные по индексам деловой активности в сфере услуг в США и еврозоне подтверждают тезис о том, что экономика США восстанавливается быстрее европейской. Учитывая июльское снижение с 0,5% (г./г.) до 0,4%(г./г.) потребительской инфляции в еврозоне, мы ожидаем услышать в завтрашней речи М.Драги новые меры монетарного стимулирования в еврозоне.



EURJPY: под давлением перед публикацией ВВП Италии за 2 кв. 2014 года

Продавать при пробое уровня 137,00 с целью 136,35. Stop-Loss = 137,50.

Причина торговой стратегии.

Снижение единой европейской валюты в паре с долларом США повлекло распродажи и в кросс-курсе EURJPY. Сегодня стоит обратить внимание на статистику по объему промышленных заказов в Германии, данные по ВВП Италии за 2 кв. 2014 года. В краткосрочной перспективе риски снижения кросс-курса к уровню 136,35 остаются высокими.



NZDUSD: под давлением после публикации данных по рынку труда в Новой Зеландии

Покупать при отбое от уровня 0,8401 с целью 0,8460. Stop-Loss = 0,8350.

Причина торговой стратегии.

Уровень занятости в Новой Зеландии во 2 кв. 2014 года вырос на 0,4% (кв./кв.), что ниже прогноза 0,7% (кв./кв.). Уровень безработицы в Новой Зеландии во 2 кв. 2014 года наоборот оказался лучше прогноза 5,8%, составив 5,6%. Доля экономически активного населения Новой Зеландии, формирующая значительную часть ВВП страны, во 2-м кв. 2014 года также оказалась хуже прогноза 69,3%, составив 68,9%. Между тем, учитывая существенную перепроданность «киви», мы не исключаем коррекционного роста пары NZDUSD от уровня поддержки 0,8401.



GBPUSD: рост перед публикацией данных по объему промышленного производства в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,6890 с целью 1,6950. Стоп-лосс = 1,6840.

Причина торговой стратегии.

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг Великобритании в июле вырос с 57,7 п. до 59,1 п., подтвердив тренд на восстановление британской экономики. Сегодня поддержку британской валюте могут оказать данные по объему промышленного производства в Великобритании. Ожидается, что данный показатель после майского снижения на 0,7% (м./м.) в июне вырастит на 0,6% (м./м.).



Сокращение дефицита внешней торговли США окажет поддержку паре USDJPY

Покупать при отбое от уровня 102,33 с целью 103,00. Stop-Loss = 101,80.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован торговый баланс США. В июне ожидается рост чистого экспорта, входящего в структуру ВВП страны, с (-44,4 млрд.) до (-44,2 млрд.) долларов. По паре USDJPY стоит рассмотреть открытие длинных позиций вблизи нижней границы диапазона 102,33-103,00.