Вывод капитала из российских активов продолжится

Вчера президент РФ предложил подумать над ответными мерами на санкции, которые ввели страны G7 против РФ. Полагаем, это приведет к дальнейшему выводу иностранного капитала из российских активов. В качестве альтернативы институциональные инвесторы могут рассмотреть вложения в активы таких стран, как США, Китая, ВВП которых превосходит российский показатель.

Июльский рост индекса деловой активности в сфере услуг в США от ISM увеличил вероятность скорого повышения ключевой процентной ставки в этой стране, укрепив позиции мировой резервной валюты на рынке FOREX. Сегодня участники рынка обратят внимание на данные по внешней торговле США за июнь месяц. В случае прогнозируемого сокращения дефицита внешней торговли США с 44,4 млрд. до 44,2 млрд. долл., мы ожидаем роста мировой резервной валюты выше 36,20 рублей.