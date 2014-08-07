Риски разрастания потребительской инфляции в РФ давят на рубль

Продуктовые санкции, введенные РФ по отношению к странам G7, вероятно не позволят ЦБ РФ достичь цели замедлить потребительскую инфляцию в нашей стране до 6,5% к концу 2014 года. Мы полагаем, что по итогам 3 кв. 2014 года прибыль крупнейших ритейлеров РФ (Дикси, Пятерочки, X5) существенно снизится. Однако более значимыми являются проблемы, начавшиеся с внешним финансированием у российского банковского сектора. Сегодня к ЦБ РФ за предоставлением рублевой ликвидности обратились Газпромбанк и Россельхозбанк. При этом стоимость заимствований для нашей страны также выросла, что отразилось в увеличении доходности к погашению по 10-ти летним ОФЗ до 9,94%.

Сегодня важнейшим событием для финансовых рынков станет речь Марио Драги. В случае анонсирования президентом ЕЦБ запуска новой программы LTRO, мы ожидаем снижения евро к уровню 1,3300 и роста пары USD/RUB до уровня 36,50 в рамках укрепления мировой резервной валюты.