Обзор валютного рынка 07.08.2014

GBPUSD: консолидация перед заседанием Банка Англии

Стратегия 1: Покупать при пробое уровня 1,6890 с целью 1,6950. Стоп-лосс = 1,6840.

Стратегия 2: Продавать при пробое уровня 1,6810 с целью 1,6700. Стоп-лосс = 1,6860.

Причина торговой стратегии.

Вчера были опубликованы слабые данные по объему промышленного производства в Великобритании, которые продавили фунт до уровня 1,6820. Сегодня участники рынка не ожидают изменений в денежно-кредитной политике Банка Англии. Основное влияние на европейские валюты окажет речь М.Драги. Выход фунта за пределы диапазона 1,6810-1,6887 послужит сигналом к открытию соответствующих позиций.



EURUSD: консолидация перед заседанием ЕЦБ

Продавать при пробое уровня 1,3335 с целью 1,3250. Stop-Loss = 1,3385.

Причина торговой стратегии.

Сегодня ЕЦБ примет решение по ключевой процентной ставке в еврозоне. Ожидается, что ставка сохранится без изменений на исторически низком уровне 0,15%. Однако в сопроводительной речи М.Драги могут прозвучать новые меры стимулирования европейской экономики через операции LTRO, что окажет давление на евро.



USDJPY: под давлением на фоне сворачивания операций carry trade

Покупать при отбое от уровня 101,78 с целями 102,33 и 103,00. Stop-Loss = 101,28.

Причина торговой стратегии.

Несмотря на июньское сокращение дефицита внешней торговли США, пара USD/JPY вчера существенно снизилась на фоне сворачивания операций carry trade. Поводом к уходу от рисков послужили заявления со стороны ЕС и РФ о принятии дополнительных санкций в отношении друг друга.



AUDUSD: обвал после публикации данных по рынку труда в Австралии

Покупать при отбое от уровня 0,9209 с целью 0,9300. Стоп-лосс = 0,9150.

Причина торговой стратегии.

Уровень занятости в Австралии в июле снизился на 0,3 тыс. при прогнозе +13,5 тыс., а уровень безработицы вырос с 6,0% до 6,4%. Данные показывают существенно ухудшение ситуации на рынке труда Австралии, что, безусловно, окажет давление на будущие темпы роста ВВП страны.



EURJPY: под давлением на фоне слабых данных по объему промышленного производства в Германии

Покупать при отбое от уровня 136,35 с целью 137,01. Stop-Loss = 135,80.

Причина торговой стратегии.

Объём промышленного производства в Германии в июне вырос на 0,3% (м./м.) при прогнозе 1,4% (м./м.). Данные отражают недостаточную силу восстановления реального сектора крупнейшей экономики еврозоны, что окажет давление на евровые кросс-курсы.



USDCHF: рост на фоне снижения индекса потребительского доверия в Швейцарии

Покупать при пробое уровня 0,9110 с целями 0,9154 и 0,9200. Стоп-лосс = 0,9050.

Причина торговой стратегии.

Индекс доверия потребителей во 2 кв. 2014 года в Швейцарии снизился с 1 п. до (-1) п. В связи с вероятными санкциями РФ по отношению к Швейцарии, мы ожидаем падения данного показателя и в 3 кв. 2014 года.