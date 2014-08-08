Обострение ситуации в Ираке ударит и по рублю

Заявление президента США о нанесении ограниченных авиаударов в Ираке сегодня вновь увеличило спрос на основные защитные активы в мире – USD, JPY, CHF, GOLD. Мы ожидаем, что уже на следующей неделе мировая резервная валюта вновь протестирует исторический максимум в районе 36,70 рублей.

Между тем, ослабление рубля благоприятно скажется на российском бюджете. Еще в 2013 году господин Силуанов заявлял о том, что снижение обменного курса на 1 рубль принесет в бюджет дополнительные 190 млрд. рублей. Но есть одно но. Дело в том, что слабый рубль разгонит инфляционные ожидания в РФ, если учесть, что в структуре CPI РФ 45% товаров и услуг – импортные. Вероятно, в ближайшее время сильно упасть рублю не позволит ЦБ РФ. В качестве основного сценария мы рассматриваем проведение масштабной валютной интервенции со стороны российского регулятора при приближении доллара к 36,70 рублям. Второй вариант предполагает увеличение процентной ставки в нашей стране на 25 базисных пунктов.