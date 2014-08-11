Валютный прогноз на неделю 11.08.2014 – 15.08.2014

В ближайшее время мы ожидаем ухудшения ряда макроэкономических параметров в еврозоне после введения РФ ответных санкций к ЕС. На этой неделе стоит обратить внимание на финальную оценку индекса потребительских цен в еврозоне за июль месяц. Ожидается, что в отчетном периоде показатель CPI составит 0,4% (г./г.), отразив развитие дефляционных процессов в еврозоне. Кроме того, давление на евро может оказать вероятное замедление темпов роста ВВП еврозоны во 2 кв. 2014 года с 0,9% (г./г.) до 0,7% (г./г.), а также уровня промышленного производства с 0,5%(г./г.) до 0,1% (г./г.). К концу недели мы не исключаем снижения евро к уровню 1,3300.

Британская валюта на этой неделе будет дисконтировать статистику по безработице и квартальный отчет Банка Англии по инфляции в стране. В пятницу мы не ожидаем изменений в предварительной оценке ВВП Великобритании за 2 кв. 2014 года. Полагаем, к концу недели фунт протестирует минимумы этого лета в районе отметки 1,6700.

Пара USD/JPY вероятно продолжит консолидацию в диапазоне 101,50-102,50. Поддержку мировой резервной валюте могут оказать июльские данные по промышленному производству и розничным продажам в США, а йене – данные по ВВП Японии за 2 кв. 2014 года, а также сохраняющиеся геополитические конфликты в Ираке и на Украине.