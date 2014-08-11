Обзор валютного рынка 11.08.2014

USDJPY: консолидация после публикации третичного индекса деловой активности в сфере услуг Японии

Покупать при пробое уровня 102,30 с целью 103,00. Стоп-лосс = 101,80.

Причина торговой стратегии.

Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии в июне снизился на 0,1%(м./м.) при прогнозе +0,2%(м./м.). Данные сигнализируют о вероятном замедлении темпов экономического роста ВВП Японии в отчетном периоде, что может оказать давление на национальную валюту.



EURJPY: цены консолидируются под уровнем сопротивления 137,11

Покупать при пробое уровня 137,15 с целью 138,00. Стоп-лосс = 136,50.

Причина торговой стратегии.

Сегодня японский фондовый индекс Nikkei 225 подрастает более чем на 2%, отыгрывая позитивное закрытие американских фондовых индексов. В результате возобновления операций carry trade спрос на йеновые кросс-курсы вновь вырос.



USDCHF: существуют риски повторного снижения к уровню поддержки 0,9040

Покупать при отбое от уровня 0,9040 с целью 0,9107. Stop-Loss = 0,9000.

Причина торговой стратегии.

Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в Швейцарии. В июне ожидается рост показателя продаж на 0,7% (г./г.) после майского падения на 0,6% (г./г.). Вероятно увеличение розничных продаж, входящих в структуру потребительских расходов, окажет поддержку франку.



Пара USDCAD штурмует максимум 1,0984

Покупать при пробое уровня 1,0984 с целью 1,1054. Stop-Loss = 1,0930.

Причина торговой стратегии.

В минувшую пятницу была опубликована неоднозначная макроэкономическая статистика по рынку труда Канады. Несмотря на июльское снижение уровня безработицы с 7,1% до 7,0%, уровень занятости в Канаде вырос лишь на 0,2 тыс., оказавшись хуже прогноза 25,4 тыс. Сегодня давление на курс «луни» может оказать статистика по числу закладок новых домов в Канаде. С технической точки зрения при пробое парой USDCAD уровня сопротивления 1,0984 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.



GBPUSD: под давлением перед публикацией индекса опережающих экономических индикаторов Великобритании

Продавать при отбое от уровня 1,6800 с целью 1,6700. Стоп-лосс = 1,6860.

Причина торговой стратегии.

Сегодня днем будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июнь месяц. В случае замедления темпов роста данного показателя ниже 0,5% (м./м.), мы не исключаем снижения фунта к уровням 1,6750-1,6700.



В среднесрочной перспективе евро может протестировать уровень 1,3250

Продавать при пробое уровня 1,3333 с целью 1,3250. Stop-Loss = 1,3385.

Причина торговой стратегии.

Санкции, введенные РФ против европейских компаний, могут обойтись государствам еврозоны почти в 12 млрд. евро, что подорвет экономическое восстановление в Старом Свете. С технической точки зрения евро продолжает торговаться в нисходящем тренде и в скором времени вероятно протестирует уровня 1,3300-1,3250.