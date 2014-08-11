Спрос на российские бумаги банковского сектора поддержал рубль

Сегодня бумаги Сбербанка (ао) и ВТБ демонстрируют рост в пределах от 3% до 4% соответственно после пятничного решения международной аналитической компании MSCI Inc. оставить в структуре своих индексов акции российских банков. Однако 13 августа совокупный вес Сбербанка и ВТБ в структуре индекса MSCI Russia, который сейчас составляет порядка 14%, может быть пересмотрен в сторону уменьшения, что окажет давление на российские фондовые индексы и рубль во второй половине этой недели.

Поддержку рискованным активам сегодня оказывает позитивное закрытие американских фондовых индексов более чем на 1%. Прибыль и выручка большинства американских компаний во 2 кв. 2014 года оказались выше прогнозов аналитиков. Тем не менее уже в 4 кв. 2014 года, когда ФРС США перестанет покупать облигации в рамках программы QE3, вероятный по данным американской MBA рост ставок по 10-ти летним государственным облигациям США до 2,8% существенно укрепит позиции мировой резервной валюты на рынке FOREX и привнесет коррекцию на мировые фондовые площадки.

Российская валюта, зажатая в рамки геополитических рисков, по - прежнему будет демонстрировать повышенную волатильность. В краткосрочной перспективе мы ожидаем увидеть консолидацию пары USD/RUB в диапазоне 35,87 – 36,20.