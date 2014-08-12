Замедление темпов роста ВВП РФ оказывает давление на рубль

По предварительной оценке Росстата темпы роста ВВП РФ во 2 кв. 2014 года замедлились с 0,9% (г./г.) до 0,8% (г./г.). Мы полагаем, что динамика замедления ВВП РФ до конца этого года продолжится на фоне вероятного сокращения российскими компаниями своих инвестиционных расходов. Из-за ограничения доступа к западному капиталу российские компании за дополнительной ликвидностью вынуждены будут обратиться к ЦБ РФ или к своим восточным коллегам.

Давление на российский экспорт, входящий в структуру ВВП РФ, а, следовательно, и на рубль оказывает падение цен на нефть (Urals) на 10 долларов за последние пару месяцев. Тем не менее, пока цены на черное золото будут держаться выше 97 долларов за баррель, российский бюджет при слабом рубле будет балансировать около нулевой отметки или с небольшим дефицитом.

В краткосрочной перспективе, мы не исключаем повторного тестирования парой USD/RUB отметки 36,50.