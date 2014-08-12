Обзор валютного рынка 12.08.2014

Рост цен на жилье в Австралии поддержит курс «осси»

Покупать при отбое от уровня 0,9209 с целью 0,9282. Стоп-лосс = 0,9150.

Причина торговой стратегии.

Индекс настроений в деловых кругах Австралии в июле вырос с 8 п. до 11 п. Индекс цен на жилье в Австралии во 2 кв. 2014 года вырос на 10,1% (г./г.) при прогнозе 9,3%(г./г.). Данные отражают улучшение деловой активности фирм и покупательной способности австралийских домохозяйств, что окажет поддержку курсу «осси».



Макроэкономическая статистика способствует продажам японской валюты

Покупать при пробое уровня 102,36 с целью 103,00. Стоп-лосс = 101,80.

Причина торговой стратегии.

Объём промышленного производства Японии в июне снизился на 3,4% (м./м.) при прогнозе +0,5%(м./м.). Индекс цен производителей Японии в июле вырос на 4,3% (г./г.), что ниже июньского значения 4,6%(г./г.). Данные отражают замедление инфляционных ожиданий и сокращение деловой активности в промышленном секторе Японии, что может потребовать от национального регулятора более существенного увеличения денежной базы в стране.



EURUSD: под давлением перед публикацией индекса ZEW в еврозоне

Продавать при пробое уровня 1,3360 с целью 1,3250. Stop-Loss = 1,3420.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 9.00 GMT будет опубликован индекс настроений в деловых кругах еврозоны от немецкого института ZEW. В августе ожидается снижение показателя с 48,1 п. до 41,3 п., что, видимо, будет обусловлено недавним обменом санкций со стороны ЕС и РФ. Ищем возможности для продаж евро с целями 1,3334 и 1,3250.



USDCAD: цены консолидируются в диапазоне 1,0901- 1,0984

Покупать сейчас с целью 1,0984. Stop-Loss = 1,0900. Текущая цена = 1,0942.

Причина торговой стратегии.

Июльская статистика по числу закладок новых домов в Канаде вчера оказала существенную поддержку канадскому доллару против своего американского коллеги. Между тем, рост спроса на канадский доллар ограничивает падение цен на нефть марки WTI, снизившихся на 10 долларов за последние 2 месяца.



GBPUSD: под давлением на фоне снижения розничных продаж в Великобритании от BRC

Продавать при пробое уровня 1,6760 с целью 1,6700. Стоп-лосс = 1,6810.

Причина торговой стратегии.

Розничные продажи в Великобритании от Британского консорциума розничной торговли (BRC) в магазинах, открытых не менее года, в июле снизились на 0,3% (м./м.) после июньского падения на 0,8%(м./м.), что свидетельствует о замедлении потребительских расходов британских домохозяйств.



Приближающийся сезон свадеб в Индии окажет поддержку золоту

Покупать при отбое от уровня 1305 с целью 1322. Stop-Loss = 1290.

Причина торговой стратегии.

После пятничного падения доходность по 10-ти летним государственным облигациям США выросла с 2,36% до 2,42%, что оказало давление на золото. Между тем, приближающийся свадебный сезон в Индии, являющейся крупным потребителем драгоценных металлов, способен оказать среднесрочную поддержку золоту.