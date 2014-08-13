Ватюлный обзор на 13.08 от компании EXNESS

NZDUSD: под давлением после публикации макроэкономической статистики по Китаю



Покупать при отбое от уровня 0,8401 с целью 0,8486. Stop-Loss = 0,8350.



Причина торговой стратегии.



Объем нового кредитования в Китае в июле уменьшился с 1080 млрд. до 385 млрд. юаней, годовые темпы роста объема промышленного производства уменьшились с 9,2% до 9,0%. Негативную динамику в июле показали также розничные продажи и объем инвестиций в основные средства в Китае. Данные отражают некоторое замедление экономической активности 2-ой экономики мира в июле, что может оказать давление на товарно-сырьевые валюты.



Фунт демонстрирует повышенную волатильность перед публикацией ежеквартального отчета Банка Англии по инфляции



Продавать при пробое уровня 1,6758 с целью 1,6700. Стоп-лосс = 1,6808.



Причина торговой стратегии.



Сегодня днем будут опубликованы данные по безработице в Великобритании, а также ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции. Динамика средней заработной платы с учетом бонусов в Великобритании во 2 кв. 2014 года, вероятно, уменьшится на 0,1%(г./г.), что окажет понижательное давление на инфляционные ожидания в стране.



GOLD: консолидация перед публикацией данных по розничным продажам в США



Покупать при отбое от уровня 1305 с целью 1322. Stop-Loss = 1290.



Причина торговой стратегии.



Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Традиционно рост данного показателя, входящего в структуру потребительских расходов американских домохозяйств, оказывает давление на драгоценные металлы. При вероятном снижении золота к уровню поддержки 1305 долл. стоит рассмотреть открытие длинных позиций.



USDJPY: консолидация после публикации ВВП Японии за 2 кв. 2014 года



Покупать при пробое уровня 102,36 с целью 103,00. Стоп-лосс = 101,80.



Причина торговой стратегии.



Реальный ВВП Японии в апр-июне сократился на 6,8% в годовом исчислении при прогнозе (-7,0%). Такую динамику показатель продемонстрировал на фоне уменьшившихся на 19,2%(кв./кв.) потребительских и на 9,7%(кв./кв.) инвестиционных расходов в стране во 2 кв. 2014 года после введения налога с продаж, направленного для уменьшения долговой нагрузки Японии. Однако ожидается, что уже в 3 кв. 2014 года ВВП Японии снова начнет расти на фоне уменьшения эффекта от повышения фискальной нагрузки в стране.



AUD/USD: рост после публикации индекса потребительского доверия в Австралии



Покупать при пробое уровня 0,9290 с целью 0,9350. Стоп-лосс = 0,9240.



Причина торговой стратегии.



Индекс потребительского доверия Австралии в августе вырос на 3,8% (м./м.), предыдущее значение +1,9%(м./м.). Данные отражают растущую потребительскую активность австралийских домохозяйств, что может оказать поддержку курсу «осси».





EURUSD: под давлением перед публикацией объема промышленного производства в еврозоне





Продавать при пробое уровня 1,3333 с целью 1,3250. Stop-Loss = 1,3390.



Причина торговой стратегии.



Сегодня в 9.00 GMT будет опубликован объем промышленного производства в еврозоне. В июне ожидается замедление годовых темпов роста данного показателя с 0,5% до 0,1%, что вероятно окажет давление на единую европейскую валюту.